Waffen in Nienburg sichergestellt

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Polizei-Razzia in 23 Wohnungen

Matthias Brunnert

Nienburg. Nach wochenlanger Vorbereitung war es am Mittwoch so weit: Unter dem Schutz von Spezialeinheiten aus 13 Bundesländern rückten gegen vier Uhr Hunderte Polizisten an, um 23 Wohnungen und Häuser in Nienburg und Umgebung zu durchsuchen. Dort leben Angehörige zweier rivalisierender Großfamilien, die sich jüngst auf offener Straße eine Auseinandersetzung mit Verletzten geliefert hatten.