Aus der Porzellan­fabrik Friesland in die Welt der Kaffeetrinker: Heiko ­Spingler bringt die Melitta-Handaufgussfilter in Rahling auf den Weg. Der in der ­Firmenchronik als Klassiker ­gekennzeichnete ­Artikel wird dort seit 65 Jahren produziert. (Shirin Abedi)

Mit dem Kaffeehandfilter ist sie groß geworden: Die Porzellanfabrik Friesland in Rahling bei Varel ist seit Jahrzehnten deutschlandweit bekannt. Als der lang vermisste „gute Filterkaffee“, nach dem es die Menschen in Kriegs- und Krisenzeiten so sehr gedürstet hatte, wieder zu haben war, nahm die Firmengeschichte ihren Anfang.

Die Melitta-Firmengruppe suchte eine neue Produktionsstätte für ihr Filterpapier und die Porzellanfilter und wurde mit dem zwölf Hektar großen Areal des früheren Flakgerätelagers fündig. 1953 wurde dort die Porzellanfabrik gegründet, jetzt, 65 Jahre später, ist ihr Ende besiegelt. Voraussichtlich zum April 2019 wird die Produktion eingestellt, das Werk schließt.

„Wer spart schon heute noch auf eine Aussteuer?“ Ingo Wehrmanns Frage ist rhetorisch gemeint. Andere Manufakturen, auch große, hätten seit den 70ern zunehmend unter der „Marktsättigung“ zu leiden, sagt Wehrmann, der in der Produktionsplanung arbeitet. Kinder, die heute ihren eigenen Hausstand gründen, seien im Möbeldiscounter mit 200 Euro dabei.

So gut wie besiegelt

Einheitliches Geschirr steht nicht mehr oben auf der Wunschliste, geschweige denn Sammeltassen. „Heute trinkt man Kaffee aus Bechern, da holt man nicht mehr gleich die gute Kaffeekanne raus.“ Der 52-Jährige hat Glück, er hat einen neuen Job gefunden – in der Region Friesland und sogar in der Branche. Knapp die Hälfte der in der Produktion Beschäftigten, etwa 15 Leute, hätten eine andere Arbeit gefunden.

Insgesamt gibt es derzeit noch etwa 60 Werksangehörige, Anfang der 1960er-Jahre hatten 1200 Menschen Arbeit in der Fabrik. Dass der Standort geschlossen wird, sei so gut wie besiegelt, sagt Wehrmann. „Vielleicht gibt es ­Interessenten, die die Marke Friesland fortführen.“ Ein Blick in die Firmenchronik: Im Jahr 1991 beginnt Melitta, sich von Firmenanteilen zu trennen, wenig später halten zwei leitende Angestellte 100 Prozent der Friesland-Firmenanteile.

Das Unternehmen gerät laut eigener Darstellung zwei Mal in die Insolvenz. 2005 schafft es Uwe Apken, das Unternehmen in ruhiges Fahrwasser zu lenken – mit rund 85 Beschäftigten. Eine Versandgesellschaft wird gegründet, ein Onlineshop kommt hinzu. Dennoch entscheidet sich der Unternehmer, aufzugeben. „Da Friesland im Gegensatz zu vielen anderen Marken ausschließlich in Deutschland fertigt, kann das Unternehmen nicht weiter dem Preisdruck des Handels trotzen“, hatte es in einer Mitteilung vom Juli geheißen. Anfang August ist Uwe Apken gestorben.

Von Anfang an ist die Porzellanfabrik auf der Kaffee-Welle geschwommen und hat schnell mächtig Fahrt aufgenommen: Bereits 1955, nach kaum zwei Jahren, waren bereits eine Million Melitta-Handkaffeefilter produziert – nach Firmenangaben inzwischen ein Kultprodukt. Bald können im Drei-Schicht-Betrieb bis zu 180 000 Stück im Monat hergestellt werden.

Etwas später gehören Steingut-, Kaffee- und das erste Porzellanservice dazu, dann auch Tafelgeschirr. Namhafte Designer ihrer Zeit, Jupp Ernst und Lieselotte Kantner etwa oder Luigi Colani, schufen Geschirrserien wie Paris, Zürich, Ascona, Rom, Verona und Madrid. Manche brachten ihren Schöpfern Preise ein. Einen besonders anhaltenden Erfolg aber hat die Porzellanfabrik mit den Serien Jeverland und Ammerland erzielt, die seit mehr als 40 Jahren produziert werden.

Unschlagbar auch die Serie Minden. Die dazugehörige Kaffeekanne wird mit passendem Filter als sogenanntes Filka-Set angeboten. Früher gab es das Stein-­gutservice auch im Kleinformat, als Puppengeschirr. Das Minden-Filka ist in Pastelltönen, aber auch in knackigen Farbvarianten wie Tanne, Bordeaux, Safrangelb, Schokobraun, Jadegrün oder Schwarz zu haben. Insgesamt elf Farben sind im Regal des SB-Ladens auf dem Firmengelände zu finden.

Keine neue Arbeit in Aussicht

Der Werksverkauf hat treue Kunden: „Hier geht es familiär zu, manche Leute kommen seit Jahrzehnten. Für sie gehört das dazu, wenn sie in Dangast oder Umgebung Ferien machen. Die bedauern es sehr, dass geschlossen wird“, sagt Jochen Ahlers, der Leiter des Ladens. Er hat keine neue Arbeit in Aussicht. Ahlers wird bald 60 und hat selber Treue bewiesen.

„Ich bin hier seit 30 Jahren. Es ist schade, dass hier alles den Bach runtergeht“, sagt er. Renate Fredrichs teilt diese Ansicht. Sie ist Rentnerin und hilft im Verkauf aus. Der Andrang der Kunden ist groß. Was besonders gefragt ist? Die rundliche Serie Blue, ebenfalls ein Friesland-Klassiker, „und Jeverland in der Dekorvariante Kleine Brise“, sagt sie – mit einem schmalen blauem Streifen an der Kante.

Unterdessen geht die Produktion weiter: Der erdgasbetriebene Glattbrandofen, in dem Porzellan mit 1400 und Steingut mit etwa 1080 Grad Celsius gebrannt wird, ist so groß wie eine Laientheaterbühne. Fünf Geschirrgestelle mit jeweils mehreren Etagen finden dort Platz und verschwinden hinter der hydraulischen Guillotinentür. Kein Scherz, versichert Ingo Wehrmann, „die heißt so, weil sie sich von oben nach unten bewegt“.

Keramik, die bei der Herstellung Schaden nimmt, wird gesammelt und recycelt. Gebrannt ist gebrannt, wiederverwenden lassen sich die Scherben nur, wenn sie zermahlen werden. „Das macht ein Werk in Bayern“, sagt Produktionsleiterin Peggy Koriath, die ebenfalls noch keine neue Stelle hat. „Das Pulver wird unter anderem als Füllstoff für Farben und Lacke verwendet.“

Während die Filterproduktion aus dem sprichwörtlich letzten Loch pfeift, ist eine einzelne Öffnung der aktuelle Stand der Handaufguss-Kunst für aromatischen Kaffee. Früher waren es bis zu vier Löcher. „Da hieß es: Für den schnellen Genuss“, erinnert sich Wehrmann. Die Zeitläufe haben sich geändert. Auch in Friesland.