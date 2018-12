Franz-Josef Bode, Bischof des Bistums Osnabrück, will den Kurs der „Kirche der Beteiligung“ weiter vertiefen. (Friso Gentsch /dpa)

Bischof Bode, wie geht es Ihnen?

Franz-Josef Bode: Im Moment recht gut, wenn auch noch nicht bei vollen Kräften.

Sie waren viele Monate krankgeschrieben – wie haben Sie diese Zeit erlebt?

Es war eine Zeit großer Herausforderungen, in der Hoffnung und Enttäuschung sich abwechselten und ich schwere Schmerzen ertragen musste. 14 Wochen stationäre Behandlung mit vier OPs, das war nicht leicht. Das Gefühl der Ohnmacht und die körperliche Schwäche verbanden sich mit der Freude über die kleinste Besserung und mit der Freude über die menschliche Zuwendung, die ich erfahren durfte. Die Solidarität des ganzen ­Bistums durch Gebet und Gedenken hat mich getragen.

Manche unserer Leser sind auch seit vielen ­Monaten erkrankt. Was raten Sie ihnen?

Die Situationen sind ja immer unterschiedlich. Mir haben Besuche und Telefonate sehr geholfen, weil mich Gespräche wachhalten und auf andere Gedanken bringen. Gleichzeitig geht es darum, die Situation, den Schmerz anzunehmen. Er muss ein Stück Begleiter werden. Dazu braucht es Besinnung und für mich auch Formen des Gebets. Sie können ganz einfach sein. Und positive Bilder, Texte oder Musik richten innerlich auf und schaffen Abstand zum Schmerz. Er darf mich nicht haben, ich muss ihn haben.

Das abgelaufene Jahr war für die katholische Kirche ereignisreich. Da war zum Beispiel die Debatte um die Eucharistiezulassung protestantischer Ehepartner. Wie haben Sie das ­erlebt?

Ich bin froh, dass die Orientierungshilfe konfessionsverbindenden Eheleuten die Möglichkeit aufzeigt, nach einem Gespräch mit einem Geistlichen gemeinsam die Kommunion zu empfangen. Ich hätte mir allerdings einen besseren Weg für das Ergebnis gewünscht. So wirkt es jetzt mehr als Duldung denn als positiver Schritt nach vorn. Für mich bleibt es aber ein wichtiger Schritt.

Wie wird man im Bistum Osnabrück damit umgehen?

Wir werden danach handeln, zumal ich selbst am Zustandekommen dieses Schreibens beteiligt war.

2021 findet in Deutschland ein Ökumenischer Kirchentag statt. Wird man bis dahin weitere Fortschritte machen können?

Ich hoffe sehr, dass die Gespräche über Kirche, Amt und Eucharistie gut vorankommen, damit es über die genannte Situation hinaus mehr Gelegenheiten intensiver Gemeinschaft gibt. Dabei geht es nicht zuletzt um eine größere Annäherung bei ethischen Fragen, die uns heute herausfordern. Wo es um die Frage „Gott – ja oder nein?“ geht, haben Christen eine große gemeinsame Verantwortung.

Im September wurde in Fulda die MHG-Studie zum sexuellen Missbrauch vorgestellt. Welche Konsequenzen ziehen Sie daraus im Bistum Osnabrück?

Wir haben schon viele Konsequenzen aus dem Jahr 2010 gezogen, als die Skandale bekannt wurden. Wir haben ein intensives Präventionskonzept entwickelt und eine extern besetzte Gruppe als Ansprechpartnerin und Unterstützerin der Opfer eingerichtet. Die Kooperation mit der Staatsanwaltschaft ist gut.

Der Bußakt von Bischof und Bistum im Dezember 2010 im Osnabrücker Dom wirkt positiv nach. Jetzt geht es um die grundsätzlichen Fragen, etwa in wieweit der Missbrauch von Macht und auch Formen geistlicher Nötigung Grundversuchungen eines Systems sind, das nicht transparent und offen ist. Nach der Klausur der Bistumsleitung im Januar werden wir da ein Gesamtkonzept vorstellen.

Ihre Vorgänger haben Missbrauchtäter gern in den damaligen Norden des Bistums versetzt. Braucht es hier noch eine weitergehende Aufarbeitung in der Diözese?

Die Aufarbeitung dieser Zusammenhänge geht voran. Beide Bistümer – Hamburg und Osnabrück – werden dem weiter auf den Grund gehen. Es gibt für besonders schwere Delikte eine gemeinsame Arbeitsgruppe.

Was sind aus Ihrer Sicht die wesentlichen Aufgaben, vor denen das Bistum 2019 steht?

Die genannten Themen werden breiten Raum einnehmen. Dann werden wir unseren Kurs der „Kirche der Beteiligung“ weiter vertiefen: das Zusammenspiel von Klerikern und Laien; besser gesagt: das Zusammenspiel aller Getauften, Gefirmten, Gesendeten, Beauftragten und Geweihten. Nur echte Beteiligung an Verantwortung und Leitung schafft ein Klima des Vertrauens und öffnet den Raum, damit Menschen in Kirche und Gesellschaft Heimat finden können. Wir müssen auf allen Ebenen das vertrauensvolle Miteinander stärken. So bleibt auch die Jugendarbeit in den Schulen, Verbänden und an anderen Orten ein großes Thema.

Die Fragen stellte Benjamin Lassiwe.

Zur Person

Franz-Josef Bode ist seit 1995 Bischof des Bistums Osnabrück. Der 67-Jährige war das ganze Jahr krank, ­zwischenzeitlich ­forderte das Bistum sogar ­öffentlich zum Gebet für seinen Bischof auf.

An Weihnachten ist der Theologe, zu dessen Bistum auch Bremen gehört, in den Dienst zurück­gekehrt.