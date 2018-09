Organisatoren erwarten Tausende Teilnehmer in Hannover

Protest gegen Polizeigesetz

Ralf Krüger

Hannover. Zur Protestkundgebung gegen das geplante neue niedersächsische Polizeigesetz erwarten die Organisatoren am kommenden Sonnabend in Hannover Tausende Demonstranten. Die Resonanz auf den Aufruf des außerparlamentarischen Bündnisses politischer und gesellschaftlicher Gruppen sei stark, erklärte das Aktionskomitee am Dienstag in Hannover.