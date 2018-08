In die Hähnchenmast will eine Landwirtsfamilie aus Asendorf investieren. (Gebert/dpa)

Seit Monaten protestieren Anwohner gegen den Bau eines neuen Maststalls für 39.000 Hähnchen in Asendorf (Landkreis Diepholz). Nun hat Bäuerin Iris Flentje offenbar genug: Beim Landkreis Diepholz hat die Bauherrin den sofortigen Vollzug der bereits im März erteilten Baugenehmigung beantragt. Die Bauersfamilie will nicht länger warten. „Nun werden also Fakten geschaffen, bevor über die zahlreichen Widersprüche entschieden wurde“, ärgert sich die Sprecherin der örtlichen Bürgerinitiative Christine Rohlfs.

Der zuständige Fachdienstleiter im Kreishaus, Stephan Maaß, bestätigt die Befürchtungen der Bürgerinitiative: „Wir haben dem Antrag auf sofortigen Vollzug der Baugenehmigung stattgegeben.“ Die Gegner des Bauvorhabens können dagegen Widerspruch einlegen. Dann müsse das Verwaltungsgericht in einem Eilverfahren entscheiden, ob sofort gebaut werden darf oder nicht. Die vorliegenden Widersprüche würden in einem getrennten Verfahren sorgfältig geprüft, verspricht Maaß.

Die Sprecherin der örtlichen Bürgerinitiative „Gesunde Luft für uns und unsere Kinder“ lässt offen, ob die Stall-Gegner im Eilverfahren gegen den sofortigen Baubeginn vorgehen oder den Ausgang des Widerspruchsverfahrens abwarten: „Das werden wir in Ruhe mit unserem Anwalt bereden.“ Für Christine Rohlfs geht es um ihre Gesundheit und die ihrer Kinder. Sie wohnt nur 800 Meter von der geplanten Hähnchenmastanlage entfernt und ärgert sich über den Landkreis: „Die Gefährlichkeit von antibiotikaresistenten Keimen und der massive Einsatz von Medikamenten in den Ställen findet im Genehmigungsverfahren keine Beachtung.“

Fachdienstleiter Maaß weiß, dass die Bürgerinitiative wegen der Keime ein Bioaersol-Gutachten fordert. „Dafür gibt es aber keine Rechtsgrundlage“, erklärt er. Der Landkreis habe es dem Betreiber der Anlage zur Auflage gemacht, eine zertifizierte Filteranlage einzubauen. Die Filteranlage mache das Gutachten überflüssig. So sei es in einem Erlass des Landes Niedersachsens geregelt.

Angst vor Schadstoffen

Die Initiative wirft dem Landkreis vor, die Öffentlichkeit nicht genug vor gesundheitsschädlichen und gefährlichen Stoffen durch die Hähnchenmast zu schützen. Nach ihrem Erachten sei das grob fahrlässig, sagt Christine Rohlfs. Dass sie mit ihrer Meinung nicht allein ist, zeigt eine Unterschriftenliste, die sie vor Kurzem Landrat Cord Bockhop übergeben hat. 580 Menschen haben gegen den Mega-Stall unterschrieben.

„Wir haben nichts gegen Landwirte“, betont die Mutter, „aber wir finden, dass ein solcher Stall nicht ins Siedlungsgebiet gehört.“ Das sieht der Landkreis Diepholz offenbar anders. So wurde der Stall sogar als privilegiertes Bauvorhaben eingestuft. Die Landwirtin selbst will sich gegenüber der Presse nicht äußern. Sie sagt, sie habe schon genug Anfeindungen bei den Bürgerversammlungen erlebt. Sie baut für ihren Sohn, der künftig Hähnchen statt Schweine mästen will. Für sie geht es um die Zukunftssicherung des Hofes.

Die Bürgerinitiative sorgt sich nicht nur um die Luftqualität, sondern auch um die Qualität der Böden und des Grundwassers in der Region. „Wir fürchten eine Überdüngung und steigende Nitratwerte“, so Rohlfs. Schließlich müsse das Futter für 39.000 Hähnchen auf den Feldern produziert werden. Unterstützung bekommen die Anwohner von der Initiative „Ärzte gegen Massentierhaltung“, die vor allem vor multiresistenten Keimen warnt, gegen die dann kein herkömmliches Antibiotikum mehr hilft.

Christine Rohlfs will jedenfalls nicht aufgeben. Deshalb lädt die Bürgerinitiative für den 30. August um 19 Uhr zu einer Informationsveranstaltung ins Gasthaus „Ehlers“ in Bruchhausen-Vilsen ein. Referenten sind der Leiter des Hygieneinstituts Bremen-Mitte, Martin Eickenberg, der ehemalige Landwirt und Nierenfacharzt Gerd-Ludwig Meyer von der Initiative „Ärzte gegen Massentierhaltung“ sowie der Koordinator des Netzwerks „Bauernhöfe statt Agrarfabriken“ Eckehard Niemann. Sie werden zum Thema „Multiresistente Erreger und Landwirtschaft“ sprechen. In der anschließenden Diskussion können Anwohner Fragen stellen.