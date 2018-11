„Emotional kann man sich nicht auf diesen Prozess ­vorbereiten“, sagt Sabrina Lindwehr. Die Lingener An­wältin vertritt den Nebenkläger Frank Brinkers. (Christian Platz)

Als die Namen kommen, sitzt der Mann im schwarzen Poloshirt kerzengerade da. Die Füße presst er aufs Parkett, der Rücken klebt an der Stuhllehne. Frank Brinkers reckt den Hals nach oben, alles auf Empfang. Gleich geht es hier in den Weser-Ems-Hallen, obere Etage, großer Festsaal, um seinen Vater. Daniela Schiereck-Bohlmann setzt an, Zeit für die Anklage. Die Oberstaatsanwältin nummeriert durch: Fall eins, Fall zwei, Fall drei, Fall vier, immer so weiter. Frank Brinkers regt sich nicht, eine halbe Stunde lang.

Dann Fall 27, Bernhard Brinkers. Es folgt ein technisch klingender Satz: „Der Angeklagte verabreichte dem Patienten ohne ärztliche Anordnung, ohne Indikation das Medikament Lidocain, wodurch es wie beabsichtigt zu einer Reanimationspflichtigkeit kam.“ Das Herz setzte aus, Bernhard Brinkers kämpfte mit dem Tod. Keine Chance. Er verstarb an einem Freitagabend um 21.30 Uhr, es war der 14. September 2001. Als die Oberstaatsanwältin das Todesdatum des Vaters vorträgt, sitzt der große Mann mit randloser Brille und blauen Augen noch immer wie versteinert auf seinem Platz im Festsaal.

Frank Brinkers, 43, ist ein ruhiger Typ. Einer, der meistens gefasst ist und selbst dann noch so wirkt, wenn es in ihm tobt. So wie beim Prozessauftakt gegen Niels Högel. Dem ehemaligen Krankenpfleger wird vorgeworfen, hundert Patienten an den Kliniken in Oldenburg und Delmenhorst zu Tode gespritzt zu haben. Einer dieser hundert Patienten ist Bernhard Brinkers. Den Namen des Vaters zu hören, in dieser Halle, Niels Högel in Sichtweite, sagt Frank Brinkers, „das war schon ein richtiger Schlag, das ist quer durch gegangen“.

Er ist gewarnt worden. Zu Beginn der Verhandlung richtete sich Sebastian Bührmann an Frank Brinkers und die anderen 125 Nebenkläger. Der Vorsitzende Richter sagte: „Passen Sie auf sich auf, geben Sie acht.“ Aber wie soll man achtgeben, wenn man gar nicht genau weiß, wovor? Natürlich kennt er die Anklageschrift, sagt Brinkers, er hat sie gelesen. „Aber das zu hören, jeden Namen, einen nach dem anderen, das ist emotional eine andere Liga.“

Die Dimension des Falles

Brinkers hat sich viel mit dem Fall Högel beschäftigt, besonders in den Wochen vor Prozessbeginn. Er kennt die Berichte aus den Zeitungen, die Dokumentationen aus dem Fernsehen. Doch erst jetzt, während er in den Weser-Ems-Hallen sitzt, ringsum die anderen Nebenkläger, und vorne am Pult die Oberstaasanwältin die hundert Fälle mit den immer gleichen Schlagworten wie eine große, nicht enden wollende Geschichte nacherzählt, da beginnt Frank Brinkers zu fassen, was eigentlich nicht zu fassen ist: die Dimension dieses Falles. Erst im Festsaal spürt der Schlosser aus Lingen, mit wie vielen Menschen er eine ähnliche Geschichte teilt. Seine beginnt im Spätsommer 2001.

Frank Brinkers war nervös. Immer wieder wählte er die Nummer der Intensivstation. Brinkers wollte wissen, wie es seinem Vater geht. Der Patient sei noch im Aufwachraum, Genaueres wisse sie nicht, sagte eine Schwester. Nach einem Herzinfarkt wurde Bernhard Brinkers, 63, mit einem Hubschrauber aus dem Krankenhaus im emsländischen Lingen nach Oldenburg geflogen, in die beste Klinik der Gegend. In seinem Herz hatten sich Blutgerinnsel gebildet. Auf der herzchirurgischen Intensivstation 211 war er richtig aufgehoben. Dachte Frank Brinkers.

Noch am Abend, gegen 22 Uhr, klingelte Frank Brinkers Telefon, das Klinikum war am Apparat. Die Operation sei gut verlaufen, sagte ein Arzt, doch dann sei es plötzlich zu Komplikationen gekommen. Herzstillstand, völlig unerwartet. Der Arzt sagte: „Wir können uns nicht erklären, wie das passiert ist.“ Auch Frank Brinkers konnte das lange nicht. 15 Jahre hatte er geglaubt, auf der Intensivstation 211 hätten sie alles getan, um seinen Vater zu retten. Dann kam der 8. Dezember 2016. Ein Ermittler der Sonderkommission „Kardio“ meldete sich bei Brinkers und sagte, der verstorbene Vater könnte Opfer eines Verbrechens sein. Die Leiche müsse exhumiert werden. Frank Brinkers hielt den Anruf für einen üblen Scherz und legte erst einmal auf.

Inzwischen glaubt Brinkers zu wissen, was geschehen ist, damals am 14. September 2001. Die Mitarbeiter der Intensivstation sprechen vom „schwarzen Wochenende“. An keinem anderen Wochenende stand bei so vielen Patienten das Herz still, 20 Reanimationen an drei Tagen, einige Herzkranke wurden gleich mehrfach mit dem Defibrillator traktiert. Die Nacht in der Bernhard Brinkers starb, sagte Niels Högel in einer Vernehmung, sei die heftigste Nacht seines Lebens gewesen. Die Noteinsätze hätten sich „quasi abgelöst“, alle auf der Station seien „völlig am Limit“ gewesen.

"Kaum zu beschreiben"

Ein Septembertag in Lingen, kurz vor Prozessbeginn. Frank Brinkers ringt im Büro seiner Anwältin Sabrina Lindwehr um Fassung, während er von der Zeit nach der Exhumierung seines Vaters und dem Warten auf Gewissheit erzählt. „Ich bin dünnhäutiger geworden“, sagt Brinkers. Wenn er das Gefühl hat, dass ihm alles zu viel wird und ihn die Gedanken an den Mord an seinem Vater beherrschen, dann zieht er sich nun für ein paar Minuten zurück, raus, ein bisschen spazieren. Sie rede oft mit Brinkers über das Verfahren, sagt Sabrina Lindwehr. An diesem Septembertag, wenige Tage vor dem Beginn des Verfahrens, ist der Anwältin aber auch klar: „Emotional kann man sich nicht auf diesen Prozess vorbereiten, das ist unmöglich.“

Als Frank Brinkers den mutmaßlichen Mörder seines Vater sieht, die Augenringe wie Krater, übertragen auf Leinwänden, die oben hängen, am Kopfende des Saals, da wird ihm mulmig. „Ein flaues Gefühl, ganz seltsam, kaum zu beschreiben.“ Über mehrere Stunden hört er zu, wie Niels Högel von seiner Zeit auf der Intensivstation 211 berichtet, dort, wo Bernhard Brinkers sein Leben verlor.

Von den Taten in Oldenburg, vom schwarzen Wochenende, verriet Högel im vorherigen Verfahren noch nichts. Aus Scham, er habe die Zeit verdrängt. Und nun hört Brinkers, wie Niels Högel die Morde an seinen Patienten gesteht, zumindest, soweit er sich erinnern kann. „Es war ein leises Ja, aber überzeugend war das nicht“, sagt Frank Brinkers. „Ich glaube Högel kein Wort.“ Er will wiederkommen, in die Weser-Ems-Hallen, so lange, bis die Wahrheit im Fall 27 gefunden ist.