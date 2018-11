Die Frau, auf die in der Nacht zum 4. November 2017 zwischen 18 und 24 Uhr mit einem Hammer mindestens 80 mal eingeschlagen worden war, verstarb noch vor Ort. In ihrem Blut wurde später ein Alkoholwert von rund 3,5 Promille nachgewiesen. Der Angeklagte selbst bestritt den Tatvorwurf vor Gericht.

Sowohl Opfer als auch der Angeklagte stammen aus einem Kreis von polnischen Obdachlosen, die der Polizei in Delmenhorst bekannt sind und die immer mal wieder wegen kleinerer Vergehen wie Diebstahl aufgefallen waren. Der 30-Jährige hatte den Mord seiner Freundin bei der Polizei gemeldet, er war am 4. November gegen 4.20 Uhr in der Früh in der Polizeiwache erschienen und hatte versucht, den Beamten vor Ort zu erklären, was los war. Mithilfe eines polnisch sprechenden Kollegen führte der 30-Jährige die Polizei schließlich zum Tatort auf dem alten Bahnhofsgelände. In der Garage, in der die tote Frau und auch die Mordwaffe gefunden wurden, hatten er und sie zuvor gemeinsam gelebt. Er selbst sei am Abend Pfandflaschen sammeln gegangen und habe sie bei seiner Rückkehr schließlich so aufgefunden, teilte er der Polizei mit.

Der Fall hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt, weil das Opfer zuvor angeblich in einem der beiden Wohnblöcke im Wollepark gelebt haben soll, die die Stadt nach der Gas- und Wassersperre zum 1. November geräumt und versiegelt hatte. Diesen Gerüchten hatte die Verwaltung allerdings bereits damals widersprochen, die Frau sei schon über ein Jahr vorher nicht mehr im Wollepark gemeldet gewesen, hieß es damals.

Der Prozess wird am Donnerstag, 6. Dezember, fortgesetzt.