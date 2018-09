Zwischen Februar und April dieses Jahres sollen die beiden Albaner gemeinsam mit bislang unbekannten Komplizen in Eystrup (Landkreis Nienburg) eine professionelle Cannabis-Indoorplantage betrieben haben. Die Polizei entdeckte in dem Haus eine über fünf Räume verteilte, technisch hochwertig ausgestattete Aufzuchtanlage, in der rund 775 Pflanzen wuchsen.

Laut Analyse hätte die Ernte einen Ertrag von knapp 20 Kilogramm Marihuana erbringen können. Die Grundlagen für den Plantagenbetrieb sollen schon nach der Anmietung des Objekts 2016 geschaffen worden sein. Eine Nachbarin will schon längere Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Die beiden in Untersuchungshaft sitzenden Angeklagten ließen zum Prozessauftakt über ihre Verteidiger mitteilen, sie wollten sich „derzeit“ nicht zu den Vorwürfen äußern. Die 2. Große Strafkammer hat acht Fortsetzungstermine anberaumt.