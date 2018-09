Die Konsequenz wäre Freispruch. In Betracht komme aber eine Strafbarkeit wegen Landfriedensbruchs. In dieser Hinsicht regte die Kammer eine Verfahrenseinstellung gegen Zahlung von Geldauflagen an. Laut Verteidigung akzeptieren die Männer den Vorschlag.

Die Vorgänge am letzten Tag des Weihnachtsmarktes 2013 hinreichend zu erhellen, hat sich erwartungsgemäß als schwierig herausgestellt. Mitglieder zweier rivalisierender Familien türkischer Herkunft hatten sich eine gewaltsame Auseinandersetzung mit mehreren Verletzten geliefert und einen Großeinsatz der Polizei ausgelöst. Die Angeklagten haben sich im Prozess nicht geäußert; die meisten Nebenkläger und Angehörigen beriefen sich auf ihr Auskunftsverweigerungsrecht.