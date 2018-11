Die Verbrauchermesse Publica in Osterholz-Scharmbeck hat wieder viel zu bieten. 200 Aussteller zeigen Neues und Interessantes. (Peter von Döllen)

Eine Dame hatte es sich in einem bequemen Liegesessel an einem Stand mit Gartenmöbeln bequem gemacht. „Man möchte irgendwie nicht mehr aufstehen“, bemerkte sie und kuschelte sich in die weichen Kissen. „Mach das“, sagte ihr Mann. „Ich gehe mal zu den Rasenmähern schauen.“ Während ihr Lebensgefährte loszog, ruhte sich die Besucherin der 13. Publica in und um die Stadthalle ein wenig aus. Nach dem Rundgang über das Messegelände konnten einem schon die Füße wehtun.

Die Szenerie verdeutlicht aber auch, wie vielfältig die Publikumsmesse in Osterholz-Scharmbeck ist. Auch wenn einige anmerkten, dass im vorherigen Jahr mehr los war, ist die Publica nach wie vor ein Besuchermagnet. Hier in der kleinen Stadt funktioniert das Konzept einer Verbrauchermesse offenbar noch immer. „Für einen Sonnabend sind wir sehr zufrieden“, erklärte die Messeleiterin Elvira Kleyboldt. Schon sehr früh waren alle Standplätze ausgebucht. Das zeigt, wie gut die zweitägige Veranstaltung angenommen wird.

Für jeden Etwas dabei

Neben der großen Vielfalt der Anbieter, die von Käse, Obst, Gartenmöbeln und Öfen über Sanitär, Bau und Fitness bis zum Theater oder Reisen ging, dürfte auch der freie Eintritt eine Rolle spielen. So kann sich jeder einen Besuch auf der Publica leisten. Die Organisatoren blieben angesichts des Besucherandrangs gelassen. Sonnabends sei es immer etwas ruhiger.

Viele gingen einkaufen und am Nachmittag stand der letzte Spieltag der Fußballbundesliga an. An diesem Sonntag wird es deutlich voller – da waren sich alle einig. Die Aussteller waren durchaus zufrieden. Die Besucher waren entspannt und nahmen sich auch die Ruhe für längere Gespräche. Das habe auch etwas für sich. Informationen und Spaß standen im Mittelpunkt der Messe.

Immer beliebter scheinen die Anbieter im Kreativzelt zu werden. Hier können Besucher sich viele Tipps holen, was sie alles schönes selber schaffen können. Wer Lust bekommen hat, kann sich gleich mit Stoff, Farben, Werkzeugen und vielem mehr eindecken, was für ein neues Hobby so gebraucht wird.

Neue Attraktion kommt gut an

Für Aufsehen sorgt in diesem Jahr das Europariesenrad aus Bremen, das schon von Weitem zu sehen ist. Es ragt 38 Meter in den Himmel und bietet einen tollen Ausblick über die Hammeniederung und das Messegelände. „Da sind wir schon oft darauf angesprochen worden“, berichtete Kleyboldt. Die neue Attraktion kommt offensichtlich gut an.

Das 38 Meter hohe Riesenrad war eine der Neuheiten in diesem Jahr. (Peter von Döllen)

Viele interessante Informationen gibt es bei Ständen des Landes Niedersachsen, der Bundeswehr, des Landkreises, der Stadt und vielen anderen Institutionen.

An diesem Sonntag können Interessierte sich noch bis um 18 Uhr auf der abwechslungsreichen Messe umsehen und sich über vielfältige Dinge informieren. Die Publica öffnet um 10 Uhr.

Das Gelände liegt nicht weit vom Bahnhof Osterholz-Scharmbeck entfernt. Direkt am Messegelände befinden sich Parkplätze. Zusätzlich fahren ab 10 Uhr alle 15 Minuten vom Möbelhaus Meyerhoff Shuttlebusse. Hier stehen weitere Parkplätze zur Verfügung.