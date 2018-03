Der Fahrer des Motorrades wurde verurteilt, der Todesschütze ist weiter unbekannt. (CARMEN JASPERSEN, dpa)

Januar 2017 in Visselhövede (Kreis Rotenburg) die tödlichen Schüsse auf einen 46-jährigen Landsmann abgefeuert worden waren. Als Motiv für den Mord nahm die Kammer Rache und ausdrücklich nicht Blutrache an. Es habe sich nicht feststellen lassen, dass der 23-Jährige in den Strukturen des Kanuns gelebt habe und dessen entsprechende Regeln umsetzen wollte, sagte Vorsitzender Richter Volker Stronczyk in seiner eineinhalbstündigen Urteilsbegründung. Die sogenannte Blutrache sei ohnehin nur ein Teil des Kanuns, der in Teilen Albaniens „umfassend Rechtsverhältnisse regelt“.

Der Angeklagte und mindestens zwei Mittäter hätten aber Rache für die Tötung eines Cousins im Dezember 2011 in Tirana genommen. Wegen dieser Tat, möglicherweise sogar in Notwehr verübt, sei der 46-Jährige in seinem Heimatland zu fast sieben Jahren Gefängnis verurteilt worden; einen Großteil davon habe er verbüßt. Die Täter von Visselhövede hätten also Rache nach Strafvollstreckung an einem rechtskräftig verurteilten Menschen verübt, erklärte Stronczyk weiter. Somit hätten sie aus niedrigen Beweggründen gehandelt. Die Nationalität sei dabei völlig unerheblich.

Der Militärpolizist war nach vorzeitiger Haftentlassung Anfang 2016 nach Deutschland geflüchtet. Mitte Dezember hatte ihm das Verwaltungsgericht Braunschweig den subsidiären Schutzstatus zuerkannt. „Wie richtig diese Entscheidung war, zeigte sich in tragischer Weise“, so Stronczyk. Der 46-Jährige sei noch vor Rechtskraft des Urteils getötet worden. Der Angeklagte habe zwar an den 20 Verhandlungstagen geschwiegen, sein Geständnis unmittelbar nach seiner Festnahme am 25. April vergangenen Jahres sei allerdings verwertbar „und tragendes Element der Beweiswürdigung“, hieß es weiter. Der 23-Jährige hatte angegeben, das einige Tage zuvor in Hannover erworbene Motorrad während der Tat gesteuert zu haben. Als Schützen auf dem Sozius benannte er einen 24-jährigen Verwandten. Dieser war im Dezember aus Mangel an Beweisen freigesprochen worden. Von den zwölf Schüssen schlugen zwei Projektile im Fensterrahmen eines Lehrerzimmers einer direkt gegenüberliegenden Grundschule ein.

Neben dem Geständnis gebe es weitere gewichtige Indizien, die für die Beteiligung des Angeklagten sprächen, so DNA-Spuren und die Auswertung von Handy-Verbindungen und eines Navigationsgeräts. Der Mann sei mit Sicherheit Mittäter gewesen, nicht nur Gehilfe. Das Gericht entsprach mit dem Strafmaß der Forderung der Staatsanwaltschaft, erkannte aber nicht auf die besondere Schwere der Schuld. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.