4700 Kilometer Bundesstraße verlaufen durch Niedersachsen. Weniger als zwei Drittel davon haben einen Radweg. (Julian Stratenschulte/dpa)

Allen millionenschweren Programmen und den Versprechen der Verkehrsminister zum Trotz: Der Ausbau des Radwegenetzes kommt nur äußerst schleppend voran: Ganze zwei neue Radwege mit insgesamt gerade mal 4,75 Kilometern wurden im vergangenen Jahr an Bundesstraßen in Niedersachsen errichtet. Das ergibt sich aus einer Antwort des Bundesverkehrsministeriums auf eine Anfrage des Bundestagsabgeordneten Sven-Christian Kindler (Grüne) aus Hannover.

„Im Jahr 2020 wurden an der B 82 der 1,1 Kilometer neue Radweg zwischen Schöningen und der Jugendherberge im Landkreis Helmstedt und an der B 494 zwischen Rosenthal und der Kreuzung mit der Landesstraße 413 im Landkreis Peine der 3,65 Kilometer lange neue Radweg fertiggestellt“, teilte Staatssekretär Steffen Bilger (CDU) dem Grünen-Parlamentarier mit. Beide Projekte liegen im Osten des Landes. Der Westen, der Norden und der Süden gingen leer aus.

Durch Niedersachsen verlaufen rund 4700 Kilometer Bundesstraßen. Davon verfügen inklusive der beiden Neubauten 2947 Kilometer über Radwege – also weniger als zwei Drittel. Bei 25 der 76 durch das Land führenden Bundesstraßen betragen die Lücken deutlich mehr als die Hälfte.

Mehr zum Thema Ausbau-Tempo hält nicht mit Neue Radwege scheitern in Niedersachsen oft an Bürokratie und Personalmangel Millionen fließen in den Ausbau des Radwegenetzes in Niedersachsen. Dennoch geht es kaum voran. Das liegt vor allem an der Bürokratie, aber auch am Personalmangel. mehr »

Würde sich das Schneckentempo von 2020 fortsetzen, bräuchte es rein rechnerisch noch 370 Jahre, bis alle Bundesstraßen im Land mit einem Radweg ausgestattet wären. Kindler macht deshalb Druck und fordert im Gespräch mit dem WESER-KURIER ein „ambitioniertes Lückenschlussprogramm“ mit konkreten Zielen: „Bis 2030 müssen an 75 Prozent der Bundesstraßen in Niedersachsen sichere Radwege gebaut sein.“ Auch die Mittel für Sanierung und den Erhalt müssten endlich aufgestockt werden.

Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) hatte Niedersachsen im vergangenen Jahr 9,1 Millionen Euro für Neubau und Erhalt von Radwegen an Bundesstraßen zur Verfügung gestellt. Nach dem Jahreswechsel kündigte er zudem ein neues Sonderförderprogramm „Stadt und Land“ zum Ausbau der Radinfrastruktur an. Daraus sollen zusätzlich 65 Millionen Euro in den nächsten drei Jahren nach Niedersachsen fließen. Ziel sei ein „sicheres und lückenloses Netz“ auf allen Ebenen – von kommunalen Schnellpisten bis hin zu Radwegen an Bundesstraßen. Der Allgemeine Deutsche Fahrradclub (ADFC) feierte den Start und lobte neben den „hohen Qualitätskriterien“ insbesondere die in Aussicht gestellte „Rekordsumme“.

Doch mit dem üppigen Geldsegen allein ist es nicht getan. Für den Aus- und Neubau fehlen Planer und Ingenieure; die Verfahren dauern zu lange; notwendige Erörterungstermine können wegen der Corona-Einschränkungen nicht stattfinden. Niedersachsen hat nach Angaben einer Sprecherin von Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) selbst die eigenen Landesmittel für Radwege an Landesstraßen nur zum Teil abrufen können. Schuld sei nicht zuletzt die Bürokratie mit aufwendigen Vorgaben.

Mehr zum Thema Ungewöhnlicher Lösungsvorschlag Bremer Radfahrer moniert vereiste Radwege - Amt antwortet kurios Wer dieser Tage entlang des Werdersees mit dem Rad unterwegs ist, lebt auf den vereisten Wegen gefährlich. Ein Bürger, der sich darüber beim Ortsamt beschwerte, erhielt ... mehr »

Planungsrecht vereinfachen

Parlamentarier Kindler wirft CSU-Ressortchef Scheuer daher falsche Prioritäten und eine Bevorzugung von Autobahnen vor. Nachdem dieser jahrelang zu wenig in Radwege investiert habe, tue er jetzt viel zu wenig, dass die Mittel auch abfließen könnten „Hier liegen viele Millionen ungenutzt rum. Doch der Minister legt seit drei Jahren die Hände in den Schoß und schaut sich an, wie sich die Ausgabenreste immer weiter auftürmen.“ Bis heute sei es genauso aufwendig, einen Radweg zu planen wie eine Landesstraße, kritisiert Kindler. „Das ist doch Wahnsinn.“ Der Bund müsse schleunigst das Planungsrecht für Radwege vereinfachen.

Auch die SPD/CDU-Regierung in Hannover müsse hier mit Nachdruck tätig werden, fordert der Grünen-Abgeordnete. „Verkehrsminister Scheuer muss zusammen mit seinem niedersächsischen Amtskollegen Althusmann deutlich mehr für den Radverkehr in Niedersachsen tun, anstatt sich nur um teure und sinnlose Prestigeprojekte wie die Autobahnen A 20 oder die A 39 zu kümmern.“

Mehr Tempo bei der Umsetzung von Radwegen an Landesstraßen erhofft sich unterdessen die Landtagsabgeordnete Dörte Liebtruth (SPD) aus Kirchlinteln. „Es gibt viel zu tun“, sagte sie nach einem Gespräch mit dem neuen Leiter des Geschäftsbereichs Verden der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr, Rick Graue. Zwar bewege sich die Finanzausstattung für Radwege mit jeweils 20 Millionen Euro im laufenden Haushalt und aus dem Corona-Sondervermögen derzeit auf hohem Niveau. Aber dieses müsse sich auch im von der Landesregierung geplanten Doppelhaushalt 2022/2023 wiederfinden. Liebetruth verwies auf die vielen sanierungs- und ausbaubedürftigen Radwege im Landkreis Verden.