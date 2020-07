Bei dem Prozess geht es um die Frage, ob der Mann auf unbefristete Zeit in die Psychiatrie muss. (Frank Thomas Koch)

Verden/Bad Fallingbostel. Im Februar 2019 soll er in Fallingbostel (Heidekreis) versucht haben, einen Mann mit einem Samuraischwert zu verletzen. Im Oktober soll er dann mit einem Vorschlaghammer das Dienstfahrzeug eingeschlagen haben, in dem sich zwei Wachhabende auf dem Truppenübungsplatz Bergen befanden: Ein 26-Jähriger aus dem Luftkurort hat laut Staatsanwaltschaft im Zustand der Schuldunfähigkeit insgesamt fünf rechtswidrige Taten begangen. Vor dem Landgericht Verden hat am Montag die Hauptverhandlung im Sicherungsverfahren gegen den gebürtigen Berliner begonnen.

Der Mann befindet sich seit einigen Wochen in einer psychiatrischen Klinik. Auch zuvor sollen schon einige Zwangseinweisungen erfolgt sein. Auf dem Truppenübungsplatz in der Lüneburger Heide wollte er im Bereich Panzerstraße die beiden Wachleute angeblich fragen, ob sie ihm bei der Bewerbung für die Bundeswehr helfen könnten. Mit dem Hammer soll er auf die Motorhaube und gegen die Fahrerseite des Wagens geschlagen haben. Durch die splitternde Scheibe erlitt einer der Männer Schnittverletzungen an der Hand. Von zwei Warnschüssen soll der Beschuldigte sich unbeeindruckt gezeigt haben. Als die alarmierte Polizei ihn festnehmen wollte, leistete er heftigen Widerstand. Ihm droht nach bisherigem Stand die unbefristete Unterbringung in der Psychiatrie.