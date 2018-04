Polizisten kontrollieren ein aufgemotztes Auto beim Tuning-Treffen in Bochum. Das Osterwochenende ist der Saisonstart für die Auto-Tuner. Dann treffen sich Fahrer in mehreren Städten Deutschlands, um ihre Boliden zu präsentieren. (dpa)

Etliche Raser und die Tuning-Szene haben am Osterwochenende die Polizei beschäftigt. Bei der Flucht eines Rasers in Berlin wurde eine Polizistin verletzt. Der 37-Jährige soll am Sonnabend ein Rennen gegen ein anderes Auto gefahren sein, wie die Beamten mitteilten. Zivilfahnder beobachteten, wie beide Fahrzeuge deutlich zu schnell über Straßen bis auf die Autobahn 111 fuhren. Die Ermittler verfolgten den 37-Jährigen, der die Autobahn wieder verließ. Das andere Auto blieb auf der Autobahn. Während seiner Flucht überfuhr der Mann mehrere Ampeln und schaltete zwischenzeitlich sein Licht aus, um den Polizisten zu entkommen.

Auch nachdem er eine Polizeistreife gerammt hatte, setzte er seine Flucht fort. Bei einem zweiten Unfall wurde die Polizistin verletzt. Kurz darauf wurde der Mann gestellt und vorläufig festgenommen, sein Auto wurde beschlagnahmt. Der andere Beteiligte konnte fliehen. Ebenfalls auf der Flucht vor der Berliner Polizei baute ein 19 Jahre alter Autofahrer ohne Führerschein einen Unfall. Beim Zusammenstoß mit einem anderen Wagen wurde ein Autofahrer verletzt.

In Rheinland-Pfalz lieferten sich zwei Autofahrer auf der Bundesstraße 42 mit fast 200 Stundenkilometern ein illegales Rennen. Sie hätten dabei am Karfreitag auch Kurven geschnitten und Sperrflächen überfahren, berichtete die Polizei. Einer der Fahrer hatte demnach hinter der Frontscheibe ein Blaulicht installiert und eingeschaltet. Die Führerscheine der Männer und das Blaulicht wurden eingezogen. Auch in Beckum im Münsterland veranstalteten zwei Autofahrer ein illegales Rennen. Bei der Fahrt durch ein Gewerbegebiet kam eines der Fahrzeuge am Sonntagabend von der Fahrbahn ab und raste frontal gegen zwei Straßenbäume. Alle Beteiligten flohen, die Fahndung nach ihnen hatte noch keinen Erfolg, wie die Polizei mitteilte.

Wagen aus dem Verkehr gezogen

In Köln und Dortmund wurden am Freitag mehrere Wagen aus dem Verkehr gezogen, nachdem sich die Fahrer verbotene Autorennen durch die Innenstädte und über Autobahnen geliefert hatten. In Köln waren mehrfach hochmotorisierte Sportwagen mit britischen Kennzeichen zu schnell und mit waghalsigen Fahr- und Bremsmanövern unterwegs, wie die Polizei berichtete. Vier der mutmaßlichen Verkehrssünder zwischen 20 und 36 Jahren mussten ohne Führerschein und Auto nach Großbritannien zurückkehren. Ebenfalls in Dortmund beschlagnahmte die Polizei nach einem verbotenen Autorennen zwei Autos und kassierte die Führerscheine der Fahrer ein. Die 24 und 29 Jahre alten Männer waren bei ihrer Wettfahrt mit getunten Fahrzeugen einer Zivilstreife ins Netz gegangen. Zudem wurden mehrere Raser erwischt: Zwei Autofahrer rasten mit Tempo 100 und mehr über Straßen, auf denen nur 50 Stundenkilometer erlaubt sind. Ein Dortmunder fuhr 156 Stundenkilometer statt der erlaubten 100.

Bei einem heftigen Aufprall eines Wagens auf einen Stadtrundfahrt-Bus am Hamburger Hafen wurden am Ostermontag alle vier Autoinsassen schwer verletzt. Lebensgefahr bestehe aber nicht, erklärte ein Polizeisprecher. Sieben Menschen im Bus erlitten zudem leichte Verletzungen. Die vier Schwerverletzten sind nach Angaben der Feuerwehr etwa Mitte 20. Sie kamen unter anderem mit Verdacht auf Knochenbrüche in Krankenhäuser. Das Auto soll nach bisherigen Erkenntnissen der Ermittler am frühen Nachmittag mit recht hoher Geschwindigkeit auf den Bus aufgefahren sein. Der Bus stand laut Polizei auf dem rechten Fahrstreifen vor dem U-Bahnhof Baumwall.

In Mannheim verlor ein junger Sportwagenfahrer am Ostermontag die Kontrolle über sein Auto und schleuderte mit seinem Wagen in vier geparkte Fahrzeuge. Rettungskräfte befreiten den eingeklemmten 23-Jährigen aus seinem Wagen und brachten ihn in ein Krankenhaus. Der Mann sei wahrscheinlich mit „stark überhöhter Geschwindigkeit“ unterwegs gewesen, sagte ein Polizeisprecher.

Mehr zum Thema Polizei verstärkt Kontrollen Tuning-Treffen am „Car-Freitag“ Von wegen stiller Feiertag: Fans getunter Autos treffen sich seit ein paar Jahren am ... mehr »

„Car-Samstag“

Bei Autofans hat sich das Osterwochenende als Termin der Tuning-Szene etabliert. So fuhren nach einem Facebook-Aufruf am „Car-Samstag“ Hunderte Tuning-Fans aus Deutschland und den Niederlanden nach Wuppertal. Auf den Zufahrtsstraßen zu dem Gelände eines Warenhauses kam es zu Verkehrsstörungen. Von rund 800 Fahrzeugen passten nur 600 auf das Gelände. Auch ein Treffen der Auto-Tuning-Szene in Limburg am „Car-Samstag“ hatte regen Zulauf: bis zu 2000 PS-Bastler und Zuschauer drängten sich im Bereich des ICE-Bahnhofs um die dort zur Schau gestellten aufgemotzten Wagen, teilte die Polizei mit.