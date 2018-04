Schlusslicht war die DB Regio auf den Strecken Osnabrück-Bremen-Bremerhaven und Hannover-Bremen-Norddeich. Dort waren die Züge im Schnitt nur zu 86,8 Prozent pünktlich. (Focke Strangmann)

Wer mit Regionalbahnen unterwegs ist, kämpft regelmäßig mit Verspätungen und Zugausfällen. Gerade einmal 92,5 Prozent der Nahverkehrszüge in Niedersachsen waren im vergangen Jahr pünktlich – immerhin 0,5 Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus der jetzt vorgelegten Bilanz 2017 der Landesnahverkehrsgesellschaft (LNVG) hervor. Insgesamt fielen 1.134 000 Zugkilometer zwischen Harz und Meer aus. Schuld daran seien vor allem Baustellen und Stürme, erklärt die neue Sprecherin der LNVG-Geschäftsführung Carmen Schwabl.

„Wo in der Vergangenheit zu wenig ins Netz, vor allem in Strecken und Brücken, investiert worden ist, haben die Betreiber es schwer, ihren Fahrgästen verlässliche Mobilität anzubieten. Das gleiche gilt für versäumte Investitionen in die Digitalisierung oder schnelle Informationen für die Reisenden“, erklärt Schwabl. Die Ursachen für Verspätungen und Ausfälle lägen demnach häufig gar nicht in der Einflusssphäre privater Bahnunternehmen wie dem Metronom, der Nordwestbahn oder den Eisenbahnen und Verkehrsbetrieben Elbe Weser (evb).

Am pünktlichsten waren die Zugverbindungen im Südosten Niedersachsens mit 96,5 Prozent, dicht gefolgt von der evb auf der Strecke Cuxhaven-Bremerhaven und Buxtehude-Bremerhaven mit 96,4 Prozent. Schlusslicht war die DB Regio auf den Strecken Osnabrück-Bremen-Bremerhaven und Hannover-Bremen-Norddeich. Dort waren die Züge im Schnitt nur zu 86,8 Prozent pünktlich.

Vor allem die Herbststürme hätten die Bahnen ausgebremst. „Sebastian, Xavier, und Herwarth haben mit insgesamt 278.000 annullierten Zugkilometern die Bilanz gründlich verhagelt“, so Schwabl. Insgesamt mussten 634.000 Zugkilometer auf Grund der Witterung ausfallen. Das war im Vergleich zum Vorjahr eine Steigerung um 75 Prozent. Am stärksten betroffen war das Regional-Express-Kreuz Bremen/Niedersachsen sowie die Regio-S-Bahn Bremen/Niedersachsen. Umgestürzte Bäume sowie Schäden an den Gleisen und Oberleitungen zwangen die Betreiber tagelang zur Einstellung des Bahnbetriebs.

Herbststürme bremsten die Bahnen aus

Wegen der zahlreichen Verspätungen und Ausfälle wird die Landesnahverkehrsgesellschaft die Zuschüsse, mit denen sie im Auftrag des Landes Niedersachsens den ohnehin defizitären Nahverkehr unterstützt, voraussichtlich um 5,5 Millionen Euro für das Jahr 2017 kürzen. „Das Geld werden wir nicht auf die hohe Kante legen, sondern für Qualitätsverbesserungen ausgeben“, verspricht Schwabl. Ohne die Zuschüsse würde der Nahverkehr zum Erliegen kommen. Denn dieser trägt sich nach Angaben der LNVG nur zu 30 bis 40 Prozent über die Fahrgelderlöse.

Der Fahrgastbeirat im Verkehrsverbund Bremen/Niedersachsen drängt auf eine bessere Unterhaltung der Strecken. „Der Baumschnitt ist über Jahrzehnte vernachlässigt worden. Jetzt versucht man, abzuholzen, was abzuholzen geht, aber das ist so schnell nicht zu schaffen“, weiß Gertlinde Schönewald vom Fahrgastbeirat. Sie begrüßt, dass die Bahn wieder mehr in die Strecken investiert, weiß aber auch um die Probleme, die die Baustellen machen, und fordert die Betreiber auf, besser über Verspätungen und Ausfälle zu informieren. „Die Informationspolitik der Bahn ist einfach schlecht“, so Schönewald, die selbst jahrzehntelang nach Bremen gependelt ist. Außerdem fordert sie eine bessere Abstimmung von Bussen und Bahnen: „Wenn der Anschlusszug warten kann, kann es der Bus auch.“

Im Osterverkehr gab es zusätzlichen Ärger auf der Strecke Bremen-Oldenburg. Um den Regionalverkehr zu entlasten, gelten die Nahverkehrstickets dort auch im Intercity. Wenn der Intercity allerdings zu Ferienbeginn oder an Feiertagen überfüllt ist, müssen die Fahrgäste des Nahverkehrs wieder aussteigen. Am Freitag drohte das Zugpersonal gar mit einer Zwangsräumung des Zuges durch die Polizei, weil nicht genügend Passagiere freiwillig von Bord gingen. Bahnkunden reagierten verärgert, weil sie trotz des gültigen Tickets aussteigen mussten. „Das ist ungeheuerlich“, so Schönewald.