Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, geschah der Unfall gegen 17.30 Uhr. Ein Pkw befuhr die B239 (Diepholzer Straße) von Wagenfeld in Richtung Rehden. In Höhe der Bokeler Schweiz lief plötzlich ein Rehbock vor seinen Pkw. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Rehbock in den Gegenverkehr geschleudert.

Das Tier prallte gegen die Windschutzscheibe eines entgegen kommenden Pkw Ford Focus, durchschlug die Scheibe und erfasste den Fahrer. Der 62-Jährige geriet von der Fahrbahn ab, durchfuhr etwa 200 Meter Grünfläche und prallte dann gegen einen Baum. Der Fahrer wurde so schwer verletzt, dass er noch am Unfallort verstarb.

Die B239 wurde für die Unfallaufnahme und erste Ermittlungen der Polizei halbseitig gesperrt. (wk)