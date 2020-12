Ob ein drittes Gleis zwischen Hamburg und Hannover ausreicht, wie es der Ausbauplan Alpha E vorsieht, ist unklar. Entlang der Strecke jedenfalls ist der Widerstand gegen die Ertüchtigung ungebrochen. (Julian Stratenschulte/dpa)

Hannover. Bis zu Tempo 250 sollen die ICE-Züge künftig zwischen Hamburg und Hannover fahren; die Fahrtzeit soll eines Tages auf unter eine Stunde sinken. Doch technisch fraglich ist, ob dazu ein Ausbau der bestehenden Strecke mit einem dritten Gleis ausreicht – so wie es die 2015 im Dialogforum Schiene Nord unter dem Projektnamen „Alpha E“ verabredete und schon begonnene Ertüchtigung des Schienennetzes zwischen Bremen, Hamburg und Hannover vorsieht. Oder ob dafür doch ein kompletter Neubau eines längeren Abschnitts zwischen Stelle (Landkreis Harburg) und Celle erforderlich wird – so wie es einst Teil der nach jahrelangem Streit verworfenen Y-Trasse zwischen den drei Großstädten war.

Die Deutsche Bahn Netz AG prüfe „mehrere dreigleisige Varianten zwischen Lüneburg und Uelzen“, heißt es in einem Bericht des Bundesverkehrsministeriums für den Haushaltsausschuss des Bundestages auf Anfrage des Abgeordneten Sven-Christian Kindler (Grüne) aus Hannover. Danach stoßen die Planungsziele „verkehrlich engpassfrei“ und „betrieblich optimal“ für einen staufreien und pünktlichen Zugverkehr beim reinen Ausbau auf große Probleme. „Nach derzeitigem Planungsstand“ seien insbesondere in den Durchfahrten der Ortschaften Lüneburg, Deutsch Evern, Bienenbüttel, Bad Bevensen und Uelzen „umfangreiche Eingriffe in die Bestandsinfrastruktur, die angrenzende Bebauung und angrenzende Flächen“ zu erwarten, erklärt das Ministerium in seiner Antwort, die dem WESER-KURIER vorliegt.

So müssen etwa in Bad Bevensen für ein drittes Gleis ganze Häuserreihen abgerissen werden. Außerdem gibt es heftigen politischen Druck aus den betroffenen Kommunen. So rebelliert Lüneburg gegen schnellere und häufigere Durchgangsverkehre. „Wenn wir nicht durch die Orte kommen, fahren wir eben außen rum“, kündigte Verkehrsstaatssekretär Enak Ferlemann (CDU) bereits im Oktober an. In den jetzt bestätigten Planungen der Bahn spielen denn auch die Umfahrungen der Kommunen eine entscheidende Rolle.

Während Ferlemann bekräftigt, dass solche Ausweichstrecken vom Kompromiss des Alpha E gedeckt seien, befürchten Anrainer und Bürgerinitiativen, dass diese Ortsumgehungen sich doch noch zu einer kompletten Neubautrasse auswachsen könnten. „Noch immer legt die Bundesregierung beim Alpha-E nicht die Karten auf den Tisch. Was soll dieses Taktieren?“, fragt auch Parlamentarier Kindler. Der Konsens von Celle aus dem Jahr 2015 dürfe nicht leichtfertig aufgekündigt werden. „Das wäre gefährlich für das Projekt und die notwendige Akzeptanz in der Region“, warnt der Grüne. „Schienenprojekte in Niedersachsen müssen mit den Menschen umgesetzt werden und nicht gegen sie. Mit der bisherigen Salami-Taktik muss Schluss sein.“

Verstärkt wird der Verdacht auf ganz neue Schienenstränge, weil die Bahn AG im Zuge ihres angekündigten Deutschlandtaktes heftig mit einer Sprinterverbindung zwischen Hamburg und Nordrhein-Westfalen liebäugelt. Die entsprechende Trasse soll durch die Lüneburger Heide führen, einen großen Bogen westlich um Hannover machen und sich dann mit der Strecke Berlin-Ruhrgebiet vereinen. Geschwindigkeiten bis zu 300 Stundenkilometer könnten „eine Beschleunigung der Relation von bis zu 35 Minuten ermöglichen“, schwärmt das Bundesverkehrsministerium in seiner Antwort. Ferner erlaube „eine entsprechende Verbindungskurve“ die Umleitung von Güterzügen Richtung Süden an Hannover vorbei.

Niedersachsens Verkehrsminister Bernd Althusmann (CDU) lehnt dagegen Neubaustrecken als Alternativen zum Alpha E vehement ab. „Die Landesregierung möchte, dass im Sinne der Planungsbeschleunigung schnell gebaut und nicht immer neu geplant wird“, betonte der Ressortchef kürzlich nach einem Online-Treffen mit Bund, Bahn AG und dem Projektbeirat Alpha E, dem Vertreter der betroffenen Kommunen und Bürgerinitiativen angehören. Auch Staatssekretär Ferlemann bekannte sich auf der Video-Konferenz zum Alpha E. Allerdings wies er gleichzeitig darauf hin, dass neben dem Ausbau auch eine bestandsnahe neue Strecke sowie eine Trasse entlang der Autobahn 7 aus planungsrechtlichen Gründen geprüft werden müsste.

Mehr Güterverkehr auf die Schiene

„Ferlemann drückt sich um eine klare Position und versteckt sich hinter Planungsrecht und Paragraphen“, kritisiert Kindler. Von „Schlingerkurs“ spricht auch der Verkehrsexperte der Grünen-Landtagsfraktion, Detlev Schulz Hendel aus Lüneburg. „Offensichtlich nehmen das Bundesverkehrsministerium und die Bahn die einst beschlossene Partnerschaft mit Niedersachsen beim Alpha E nicht sonderlich ernst.“ Althusmann müsse mehr Druck auf Berlin machen, damit die Planungen zum Schienenausbauprojekt endlich vorangingen, fordert der Abgeordnete. „Bereits jetzt ist absehbar, dass das Ziel, durch Alpha E mehr Güterverkehr auf die Schiene zu bringen, bis 2030 kaum noch umzusetzen ist. Das ist ein fataler Rückschritt für die Verkehrswende in Niedersachsen“, so Schulz Hendel.