Reisende kiffen direkt neben Polizeiwache

Um in Schweden nicht damit erwischt zu werden, rauchten drei Männer am Heiligabend bei einer Rast an einer Tankstelle in Niedersachen ihre Marihuanareste auf. Dummerweise direkt neben einer Polizeiwache.