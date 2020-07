LKW und Autos stehen im Stau (Archivbild). (Axel Heimken)

Am ersten Sommerferienwochenende in Niedersachsen hat sich die Reisewelle gen Norden in Bewegung gesetzt. „Schon als ich heute früh gegen fünf Uhr zum Dienst kam, war dichter Verkehr auf der Autobahn“, sagte am Samstag ein Sprecher der Autobahnpolizei Osnabrück.

Auch andere Dienststellen der Autobahnpolizei berichteten von einem dichten Reiseverkehr. Größere Störungen habe es bis zum frühen Vormittag aber noch nicht gegeben, sagten Sprecher der Autobahnpolizei in Garbsen bei Hannover und in Ahlhorn. Allerdings stockte der Verkehr laut Verkehrsmanagement-Zentrale Niedersachsen auf der Autobahn 7 (Hannover-Hamburg) zwischen dem Dreieck Hannover-Nord und Berkhof auf mehreren Kilometern Länge. Auch auf der Autobahn 1 (Ruhrgebiet-Bremen) stockte der Verkehr zwischen Münster und der niedersächsischen Landesgrenze.