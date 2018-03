Der Pilsumer Leuchtturm ist ein beliebtes Ausflugsziel für Touristen. (dpa)

Zum vierten Mal in Folge bricht Niedersachsen den Vorjahresrekord: Erstmals weist die Tourismusstatistik in Niedersachsen mehr als 43 Millionen Übernachtungen im Jahr aus. Das geht aus den jetzt vorgelegten aktuellen Marktdaten der Tourismarketing Niedersachsen GmbH (TMN) hervor. „Niedersachsen gehört auch 2017 wieder zu den Gewinnern des Deutschland-Tourismus‘“, freut sich Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU).

„Wir haben unsere Wettbewerbsposition national und international weiter gefestigt und ausgebaut.“ Beliebteste Urlaubsregion in Niedersachsen ist nach wie vor die Nordsee. Im Trend liegen die Region Grafschaft Bentheim, Emsland und das Osnabrücker Land sowie das Oldenburger Münsterland mit Zuwachsraten von fünf Prozent. Insbesondere im ländlichen Raum sei der Tourismus ein wichtiger Wirtschaftsfaktor und Jobmotor, so Althusmann.

„Der Tourismus trägt 5,2 Prozent zur gesamten Wirtschaftsleistung in Niedersachsen bei. 293.000 Menschen sind landesweit im Tourismus beschäftigt“, betont der Wirtschaftsminister. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Zahl der Übernachtungen um 1,7 Prozent gestiegen, bezogen auf die ausländischen Gäste um zwei Prozent. Letztere brachten es auf 3,8 Millionen Übernachtungen in Niedersachsen.

Mehr zum Thema Glänzende Aussichten fürs Tourismusjahr 2018 Rekord bei Urlaubsausgaben und sonnige Aussichten für das aktuelle Reisejahr: Die Tourismusbranche ... mehr »

Die meisten davon kamen aus den Nachbarländern. Mehr als eine Million Übernachtungen entfielen auf die Niederländer, die Dänen hatten knapp 400.000 Übernachtungen in Niedersachsen. Zuwächse gab es vor allem bei Touristen aus Polen, Österreich, Italien und China. „Das ist der Messe-Effekt“, erklärt TMN-Sprecherin Melanie Titz.

Polen war das Partnerland der Hannover-Messe im vergangenen Jahr. Italiener waren vor allem auf der Agritechnica vertreten. Bei den Chinesen dürfte es sich vor allem um Geschäftsreisende handeln, aber auch Rundreise-Touristen kämen vermehrt aus China, so Titz. Diese interessierten sich insbesondere für die niedersächsischen Welterbestätten, für kulturhistorische Sehenswürdigkeiten und Fachwerkhäuser.

Anhaltend sei der Trend zu Kurzurlauben, so die Tourismusmarketing Niedersachsen GmbH in ihrer Analyse. Davon profitierten vor allem die Hotels mit einem Marktanteil von 30 Prozent an den Übernachtungen, gefolgt von Ferienhäusern und Ferienwohnungen mit 16 Prozent Marktanteil.

Nordsee ist beliebteste Urlaubsregion in Niedersachsen

Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer in den Hotels lag bei zwei Tagen, in den Ferienwohnungen bei 5,6 Tagen. „Die Menschen fahren lieber öfter, aber dafür kürzer in den Urlaub“, erklärt Titz. So lernten sie unterschiedliche Reiseziele kennen und könnten flexibler auf die Anforderungen im Job sowie auf das Wetter und günstige Buchungsangebote reagieren.

Beliebteste Urlaubsregion in Niedersachsen ist nach wie vor die Nordsee mit 13,5 Millionen Übernachtungen, davon acht Millionen an der Küste und 5,5 Millionen auf den Ostfriesischen Inseln. Die guten Zuwächse im Harz beschränkten sich auf den Januar und damit auf die Wintersportsaison. Weniger beliebt ist das Weserbergland als Urlaubsdestination.

2,7 Millionen Übernachtungen sind ein Minus von 1,9 Prozent für die Region. Geringe Verluste verzeichnete auch die Lüneburger Heide mit minus 0,2 Prozent bei insgesamt 6,4 Millionen Übernachtungen. Zu den Verlierern auf der Beliebtheitsskala zählt auch die Region Unterelbe-Unterweser mit 953 354 Übernachtungen in 2017. Das entspricht einem Minus von 0,9 Prozent.

Bremen auf dem letzten Platz

Melanie Titz führt dies vor allem auf das schlechte Wetter im vergangenen Frühjahr zurück. So hatte die Obstblüte im Alten Land bei Hamburg weit weniger Besucher angelockt als im Vorjahr. Im Ranking der deutschen Bundesländer liegt Niedersachsen auf Platz vier. Spitzenreiter ist Bayern mit 94,4 Millionen Übernachtungen vor Baden-Württemberg (52,9) und Nordrhein-Westfalen (51,5).

Bremen liegt als kleinstes Bundesland im Vergleich der absoluten Zahlen naturgemäß auf dem letzten Platz (2,4 Millionen Übernachtungen). Das einzige Bundesland, das weniger Übernachtungen als im Vorjahr verbuchte, war Mecklenburg-Vorpommern mit 29,8 Millionen Übernachtungen. Das entspricht einem Minus von 1,8 Prozent. Den größten Zuwachs hatte Schleswig-Holstein mit plus sechs Prozent bei 29,9 Millionen Übernachtungen.