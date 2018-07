Das Duhner Wattrennen ist für Urlauber ein Höhepunkt an der Nordseeküste. Galopper und Traber kämpfen dort bei Ebbe auf dem nassen Geläuf um Sieg und Preisgelder. (INGO WAGNER)

Es geht ums „Blaue Band des Wattenmeeres“, um den Wanderpokal des niedersächsischen Ministerpräsidenten und um Tradition: Das Duhner Wattrennen wurde im Jahr 1902 zum ersten Mal ausgetragen. Am 22. Juli starten ab mittags bei Niedrigwasser vor Cuxhaven fünf Trab- und sechs Galopprennen, ein Trabreiten und ein Ponyrennen. „Wir rechnen wieder mit rund 15.000 Zuschauern, die sich dieses einmalige reiterliche Spektakel nicht entgehen lassen wollen“, teilt Ralf Drossner mit. Der Sprecher des Vereins für Pferderennen auf dem Duhner Watt geht von ungefähr 150 Startern aus. „Die Meldefrist läuft noch bis kurz vor dem Rennen.“ Unter den Beobachtern werden abermals auch Vertreter der Cuxhavener Kreisveterinärbehörde sein.

Um zu gewährleisten, dass es anders als bei früheren Wattrennen nicht zu Verstößen gegen das Tierschutzgesetz kommt, hat die Behörde bereits fachliche Unterstützung beim Landesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit (Laves) angefordert. Das Laves hatte nach dem Wattrennen von 2016 im Auftrag der Staatsanwaltschaft Stade Fotos ausgewertet, die die Tierrechtsorganisation Peta als Belege „eindeutiger Tierquälerei“ vorgelegt hatte. Die Staatsanwaltschaft stellte die Ermittlungen ein – anders als zwei Jahre zuvor. Mit Hilfe des Laves hatte die Ermittlungsbehörde eine Reiterin und einen Reiter aus Nordrhein-Westfalen identifiziert und als Beschuldigte geführt. Gegen den ausrichtenden Wattrennverein hingegen hatte nie ein Verdacht bestanden.

Zumindest bei den drei vorherigen Wattrennen wurden keine verbotenen Hilfsmittel wie Zungenband und Ohrstöpsel entdeckt. Dennoch machen Kritiker Front gegen das Cuxhavener Rennen: Nach Peta ist in diesem Jahr der Deutsche Tierschutzbund auf dem Plan. Mit dem Hamburger Galoppderby am vergangenen Sonntag, dem großen Dallmayr-Preis in München und dem Duhner Wattrennen erreiche die Rennsaison in Deutschland im Juli ihren Höhepunkt. Im Vergleich zum hoch dotierten Hamburger Rennen, sei „das Wattrennen reitsportlich nicht so prominent“, sagt Ralf Drossner.

Umfangreiche und zielführende Auflagen

Im vergangenen Jahr sei „die Überprüfung der Überwachung von Pferdesportveranstaltungen, hier insbesondere des Duhner Wattrennens, ein fachaufsichtlicher Schwerpunkt“ des niedersächsischen Landwirtschaftsministeriums gewesen, teilt dessen Sprecherin Natascha Manski mit. Zur Flankierung der „umfangreichen und zielführenden Auflagen“, des Cuxhavener Kreisveterinäramtes zähle, „dass wir Tierärzte vor Ort haben, die alle Pferde begucken“, sagt Landrat Kai-Uwe Bielefeld. Für ihn ist das Duhner Wattrennen zwar „eine herausragende Veranstaltung“, die Überwachung des Rennens, sei aber eher ­Tagesgeschäft. „Ich habe keine Zweifel, dass das ordnungsgemäß über die Bühne geht. Wir machen Sichtkontrollen im Führring, der Verein ist sehr kooperativ.“

Den Gegnern geht es ums Prinzip: „Pferderennen sind grundsätzlich, egal wie, höchstgradige Tierquälerei“, hatte Edmund Haferbeck, Leiter der Rechtsabteilung von Peta Deutschland, gesagt. Esther Müller, Fachreferentin für Pferde beim Tierschutzbund, hält Galopprennen schlechthin für „tierschutzrelevant, weil der Wille zu gewinnen leider meist wichtiger ist als die Gesundheit der Tiere“. Nach Erkenntnissen des Vereins sind im vergangenen Jahr sechs Pferde bei Rennen in Deutschland zu Tode gekommen: „Sie brachen sich die Beine und mussten eingeschläfert werden.“ 44 Pferde hätten während und im Anschluss an Rennen unter Lahmen oder Nasenbluten als Zeichen von Überanstrengung gelitten.

Ralf Drossner verweist auf die Ausschreibung für die Reitsportteilnehmer. Sie enthält den Hinweis aus die Trabrennordnung und die „Sonderregelung bei Hilfsmitteln“. Die wiederum besagt, dass laut Tierschutzerlass von 1998 Zungenbänder und Ohrstöpsel als sogenannte akustische Peitschen in Niedersachsen verboten sind. „Anders als überall sonst in Deutschland“, merkt Drossner an. „Auf das Verbot hinweisen und kontrollieren – mehr können wir nicht machen. Jedes Pferd geht durch eine Box und wird überprüft, sonst kommt es gar nicht aufs Geläuf.“

Eine Premiere

Dort, im Zentrum des Geschehens, wird es beim achten Rennen „besonders spannend“, verspricht Ralf Drossner: Der Trabrennfahrer Günther Lühring aus Hooksiel wird versuchen, das „Blaue Band des Wattenmeeres“ zum dritten Mal in Folge zu erringen. Zum Rahmenprogramm zählt – eine Premiere – der Auftritt des Bayern Claus Luber mit seiner „imposanten Quadriga“, einem Haflinger-Vierergespann. Lubers Fahrvorführungen standen jüngst auch auf dem Programm der Tarmstedter Ausstellung.

Weitere Attraktion – neben dem „Bügelschluck“-Umtrunk am Morgen – ist das Rennen um den Wanderpokal des niedersächsischen Ministerpräsidenten. Stephan Weil wird sich zur Übergabe der Trophäe aber vertreten lassen. Wie schon 2016, als die frühere Sozialministerin Cornelia Rundt mit der Tierschutzbeauftragten des Landes, Michaela Dämmrich, zu Gast in Duhnen war. Im vergangenen Jahr übernahm Karl-Heinz Klare den Auftritt als Ehrengast am Watt. Der frühere Landtagsvizepräsident habe den Pokal aber „aus protokollarischen Gründen“ dann doch nicht feierlich und im Namen des Ministerpräsidenten an Siegerin Sarah Pötschke überreichen dürfen. Jutta Schiecke, Landesbeauftragte des Amtes für regionale Landesentwicklung, übernahm die ehrenvolle Aufgabe. An diesem Sonntag obliegt der Job Olaf Lies, Niedersachsens Minister für Umwelt, Energie, Bauen und Klimaschutz.