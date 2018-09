Im Spiekerooger Künstlerhaus sollen künftig nicht nur Urlauber, sondern auch Einheimische und Servicekräfte logieren. (MARTIN WEIN)

Angesichts historisch niedriger Zinsen sind die Investitionen in Ferienwohnungen und Ferienhäuser auf den Ostfriesischen Inseln hoch. Inzwischen ist der Immobilienmarkt in den Urlaubsdomizilen so angespannt, dass Einheimische aufs Festland ausweichen. Weil Servicekräfte keine Bleibe finden, müssen bereits Restaurants schließen. Beim jüngsten Insel-Dialog in Norden (Landkreis Aurich) sagte Niedersachsens Bauminister Olaf Lies (SPD) den Bürgermeistern und Landräten der betroffenen Insel-Gemeinden seine Unterstützung zu. Der Landtagsabgeordnete aus dem Landkreis Friesland kündigte das Wohnraumschutzgesetz für 2019 an.

Ursprünglich sollte die Novelle bereits nach der Sommerpause in den Landtag eingebracht werden, doch noch sind nicht alle Details geklärt. Ziel ist es, die Umwandlung von Dauerwohnraum in Ferienobjekte zu stoppen. Die Inselgemeinden sollen Investoren künftig über das im Gesetzentwurf vorgesehene Zweckentfremdungsverbot vorschreiben können, dass bis zu 50 Prozent der Wohnfläche für Einheimische reserviert bleibt. „Ob und in welcher Weise die Gemeinden von diesem Angebot Gebrauch machen, entscheiden sie eigenverantwortlich durch Satzung für eine Höchstdauer von fünf Jahren“, erklärt Ministeriumssprecherin Justina Lethen auf Nachfrage.

„Das war ein politischer Kraftakt“, sagt der Landrat des Landkreises Friesland, Sven Ambrosy. Er hätte sich das Wohnraumschutzgesetz schon für dieses Jahr gewünscht. Damit allein aber sei es nicht getan. Das Land Niedersachsen müsse den Kommunen darüber hinaus Flächen für Neubaugebiete zu vertretbaren Preisen zur Verfügung stellen. „Da muss sich der Finanzminister bewegen“, betont der Landrat.

Bebauung ist begrenzt und teuer

Der Baugrund auf den Inseln sei durch den Nationalpark begrenzt. „Da müssen andere Regeln gelten als auf dem Festland“, fordert Ambrosy. Schließlich sei das Bauen auf den Inseln ohnehin schon durch den Transport der Baustoffe um 30 bis 40 teurer als an der Küste. Nach Ministeriumsangaben hat es bereits ein erstes Treffen der Inselbürgermeister mit Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) gegeben. Dazu sein Sprecher Kai Bernhardt: „Es war ein konstruktives Gespräch. Wir prüfen verschiedene Optionen.“

Spiekeroog ist bereits neue Wege gegangen. So sind 30 Prozent des Neubaugebiets im Dorf Einheimischen vorbehalten. „Bei Bestandsimmobilien sieht das anders aus“, klagt Bürgermeister Matthias Piszczan und hofft, dass das Zweckentfremdungsverbot bald kommt. Bis dahin baut er auf Freiwilligkeit. So konnte er einen Investor für das Künstlerhaus auf dem Eiland gewinnen, der 13 von 23 Wohnungen als Dauerwohnraum anbieten will.

Mehr zum Thema Wohnraumschutzgesetz Teure Insel Damit Einheimische sich das Wohnen auf den Ostfriesischen Inseln auch weiterhin leisten können, ... mehr »

Auf Spiekeroog mussten inzwischen schon drei Restaurants schließen, weil Servicekräfte keine Bleibe auf der Insel finden. Das Restaurantboot am Hafen ist deshalb nach Leer umgezogen, die Pizzeria im Dorf ist verwaist und die Dünen-Klause, in der der frühere Bundespräsident Johannes Rau so gern zu Gast war, wurde zu Ferienwohnungen umgebaut. „Was aber, wenn die Gäste wegbleiben, weil die Gastronomie fehlt?“, fragt sich der Bürgermeister. Schließlich können Kellner und Köche nicht vom Festland zur Arbeit auf die Insel pendeln. Spiekeroog ist anders als Norderney abhängig von der Tide. Ebbe und Flut bestimmen hier den Lebensrhythmus.

Unterstützung sagte Lies, der auch Umweltminister in Niedersachsen ist, den Inselgemeinden ebenfalls beim Sedimentmanagement zu. Jedes Jahr verschlingen die Baggerarbeiten in den Häfen und Fahrrinnen der Ostfriesischen Inseln Millionen. „Mit einer ökologischen Strategie wollen wir einen neue Richtung einschlagen und setzen dabei auf innovative Modelle“, so Lies. Gemeinsam mit den Niederlanden soll nun erforscht werden, wie sich der Küstenschutz die natürlichen Strömungen zunutze machen kann.

Mehr zum Thema Wangerland Sommer, Sonne, Strandgebühr Die Verantwortlichen der Gemeinde Wangerland im Landkreis Friesland verlangen von Tagesbesuchern ... mehr »

„Während wir uns früher immer die Frage gestellt haben, wie werde ich die ausgebaggerten Sedimente los, stellen wir uns jetzt die Frage, wo im System besteht Bedarf an Sedimenten“, sagt Lies. Die Forscher wollen erreichen, dass die Sedimente an die gewünschte Stelle driften.

Mehr als 60 Millionen Euro investieren Bund und Land jedes Jahr in den Küstenschutz. Aktuell wird der Strand am Westkopf von Norderney aufgespült. „60 Millionen Euro sind nicht genug“, sagt Sven Ambrosy. Angesichts des Klimawandels und des zu erwartenden Anstiegs des Meeresspiegels seien mittelfristig mindestens 100 Millionen Euro nötig. „Da muss sich vor allem der Bund bewegen“, fordert der ostfriesische Landrat. Nach Angaben des Umweltministeriums in Hannover wird das Budget für den Küstenschutz zu 70 Prozent vom Bund und zu 30 Prozent vom Land finanziert.