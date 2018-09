Die Gaststätte Zum Hemberg ist bereits geschlossen, das Café Central schließt Ende des Jahres. Prominentestes Beispiel ist aber das Kaffee Worpswede, es wird Mitte Februar kommenden Jahres schließen. Das Haus gilt als Institution und Top-Adresse für Feinschmecker, die auch über die Grenzen des Künstlerdorfs hinaus einen Namen hat. Küchenchef Jens Kommerau und seine Frau Suzana haben das Lokal zu einem vielfach ausgezeichneten Restaurant auf Sterne-Niveau entwickelt. Jetzt will sich Kommerau zurückziehen und in einem anderen Haus arbeiten, ohne die volle Verantwortung zu tragen, wie es heißt.

Verpächterin der Immobilie ist die Kulturstiftung Landkreis Osterholz. Laut deren Geschäftsführer Arne Segelken habe man versucht, Kommerau zum Weitermachen zu überreden, letztendlich müsse man nun „aus der Not eine Tugend machen“ und das Gebäude und sein Nutzungskonzept zukunftssicher gestalten. So soll es im Frühjahr zunächst umfangreiche Sanierungsarbeiten geben, die bei laufendem Betrieb nicht möglich wären. Gleichzeitig wolle man in der Nachfolgefrage nichts übers Knie brechen, so Segelken. Es wird also keinen fließenden Übergang geben, vielmehr müssen sich die Gäste auf eine temporäre Schließung einstellen. Ob ein Nachfolger das bisherige Niveau anstreben wird und kann, ist offen.