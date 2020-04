Die Strandrobbe in Cuxhaven: Die Eltern-Kind-Kurkliniken gehen bei den Regelungen für Entschädigungszahlungen bislang leer aus. (Strandrobbe Cuxhaven)

Hannover/Cuxhaven. Kleines „a“ mit großer Wirkung: Eltern-Kind-Kurkliniken, die wegen der Corona-Pandemie allesamt zwangsweise schließen mussten, fallen nicht unter den finanziellen Rettungsschirm der Bundesregierung. Während die in Paragraf 111 Sozialgesetzbuch V aufgeführten allgemeinen Vorsorge- und Rehabilitations-Häuser nach dem im März verabschiedeten „Krankenhausentlastungsgesetz“ einen Ausgleich von 60 Prozent für entgangene Umsätze beanspruchen können, gehen die in Paragraf 111 a SGB V geregelten Mütter/Väter-Einrichtungen bislang leer aus.

Allein in Niedersachsen sind mehr als 20 Kliniken von allem an der Küste und im Harz betroffen. Mit einer Online-Petition, die bereits fast 9000 Menschen auf Initiative eines betroffenen Vaters unterschrieben haben, machen die Betreiber Druck. „Hier wird mit zweierlei Maß gemessen“, lautet die Klage.

Und die hat nun offenbar Erfolg. Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) kündigte am Dienstag in Hannover ein Einlenken an. In seinem Ressort befinde sich eine Verordnung „in der finalen Abstimmung“, die neben anderen „Heilmittel-Erbringern“ wie etwa Ergotherapeuten „auch die Mütter/Väter-Kind-Einrichtungen finanziell unterstützt“, teilte Spahn nach seiner Teilnahme an der Sitzung des SPD/CDU-Kabinetts mit. Allerdings sei es allein mit Geldspritzen nicht getan. Auch in diesem Bereich müsse man „schrittweise in einen neuen Alltag kommen und unter bestmöglichem Schutz sowohl der Behandelnden und als auch der Patienten die Therapie-Angebote wieder möglich machen“, meinte Spahn.

Wie genau dies aussehen könne, werde derzeit ausgearbeitet, ergänzte Niedersachsens Sozialministerin Carola Reimann (SPD) im Gespräch mit dem WESER-­KURIER. Dabei gehe es auch darum, in diesen Einrichtungen die Möglichkeiten für eine Kurzzeitpflege zu schaffen. Wichtig sei aber erst mal ein Signal: „Die Eltern-Kind-Einrichtungen kommen unter den Schutzschirm.“

Gäste mussten abreisen

Gerade in Niedersachsen spielen die Kurkliniken für belastete Mütter, Väter und Kinder eine große Rolle. Zwei Dutzend der bundesweit 130 Einrichtungen, die jährlich über 120 000 Familien medizinisch betreuen, befinden sich hier. Kliniken gibt es unter anderem auf den Ostfriesischen Inseln Borkum und Langeoog, in Norden und Wiefelstede, in Braunlage und Zorge bei Bad Sachsa. Sie alle mussten vor anderthalb Monaten auf Anordnung des Sozialministeriums in Hannover quasi von heute auf morgen schließen, die Familien ihre Kuren unvermittelt abbrechen. „Unsere Gäste mussten nach einer Woche wieder abreisen“, berichtet Heinz Rüsch, Geschäftsführer der Kurklinik Strandrobbe in Cuxhaven. Platz für parallel 64 Familien mit rund 70 Erwachsenen und 120 bis 124 Kindern bietet sein Haus. Regulär 21 Tage dauern die von den Krankenkassen bezahlten Kuren zur Vorsorge und Behandlung psychosomatischer Störungen. 16-mal im Jahr schließen diese sich aneinander an; die Belegung wechselt dann auf einen Schlag.

Die Gäste kommen vornehmlich aus Niedersachsen, Bremen und Nordrhein-Westfalen. Die Strandrobbe war für 2020 so gut wie ausgebucht – eigentlich. Mindestens noch bis zum 6. Mai ist die Einrichtung wie alle anderen auch behördlich geschlossen.

„Seit dem 18. März haben wir null Umsatz“, klagt Rüsch. „Ohne Hilfe gehen da die ganzen Strukturen kaputt.“ Über 110 Mitarbeiter hat die Klinik, die meisten befinden sich in Kurzarbeit. Den Nettolohn der Kurzarbeiter stockt das Unternehmen derzeit noch auf 100 Prozent auf. Da kommen die guten Nachrichten aus Hannover über finanzielle Hilfen natürlich gerade rechtzeitig. Wann der reguläre Kurbetrieb wieder startet, wagt der Klinikleiter jedoch noch nicht vorherzusagen: „Kein Mensch weiß derzeit, ob es im Mai weitergeht.“ Das Wie steht ebenfalls in den Sternen. Kann die Klinik einfach an die Vor-Corona-Zeit anknüpfen? Lassen sich überhaupt die erforderlichen Abstände gewährleisten? Wie organisiert man die Mahlzeiten im Speisesaal? „Wir erfinden uns gerade neu“, beschreibt Rüsch den Denkprozess seiner Mannschaft. „Wir müssen über Gruppengrößen sprechen und Therapie-Pläne umkrempeln.“

Der Geschäftsführer sorgt sich nicht nur um den Erhalt seiner Klinik, sondern vor allem um das Wohlergehen seiner Patienten, die derzeit ihre notwendigen Kurmaßnahmen nicht wahrnehmen können, betont Heinz Rüsch. „Dies, gepaart mit den Ausgangsbeschränkungen der vergangenen Wochen, sorgt naturgemäß für einen enormen Druck in den Familien.“

Dabei räumt Rüsch mit dem Vorurteil auf, die Strandrobbe in Cuxhaven, dem größten Nordseeheilbad Deutschlands, bediene vor allem Urlaubsgelüste. „Mit touristischen Angeboten haben wir nichts gemein.“ Als stationäre Vorsorgeklinik erfülle man einen Versorgungsauftrag der Krankenkassen für belastete Familien. „Diesen wollen wir weiterhin gern wahrnehmen.“ Den Segen von Bundesgesundheitsminister Spahn und seiner niedersächsischen Amtskollegin Reimann hat Rüsch. Beide Ressortchefs betonten ausdrücklich, wie wichtig die Mütter/Väter-Kind-Kliniken für die Gesellschaft seien.