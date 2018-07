Klare Regeln für Kite-Surfer

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Reviertreue ist ein Muss

Berit Böhme

Wilhelmshaven/Eckernförde. Kite-Surfen ist nur auf den ersten Blick ein grenzenloses Wasservergnügen. Der Trendsport mit dem Adrenalinkick stößt an klare Grenzen – zumindest in Niedersachsen, aber auch in Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern.