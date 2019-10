Der Achimer Jung’ Sebastian Lege, der als Koch und Lebensmittelexperte aus dem Fernsehen bekannt ist, war mit seiner Mutter Ute zur Präsentation gekommen. (Björn Hake)

Nicht weniger als die Stärkung des Wir-Gefühls in der Stadt Achim war das übergeordnete Ziel des Wettbewerbs „Achim kocht“, den das Stadtmarketing Ende März vergangenen Jahres ausgerufen hatte. Alle Achimer sollten sich angesprochen fühlen, ihre Lieblingsrezepte einzureichen und im besten Fall eine Geschichte dazu erzählen, was es mit ihrem Rezept auf sich hat. Weder mussten die Gerichte raffiniert, teuer oder ganz besonderes kreativ sein, lediglich einen Anspruch sollten sie erfüllen: sie müssen schmecken.

Rund 300 Rezepte sind schließlich eingegangen und am Sonnabend nun fand die offizielle Abschlussveranstaltung zu „Achim kocht“ im Rathaus statt. Im Mittelpunkt standen neben den Teilnehmern und dem aus Achim stammenden TV-Koch und Lebensmittelexperten Sebastian Lege, der als Schirmherr und kulinarischer Experte des Wettbewerbs fungierte, aber auch das hochwertige Kochbuch, das der WESER-KURIER nun herausgegeben hat. Die 180 Seiten starke, fest gebundene Rezeptsammlung ist für 18,90 Euro ab sofort – auch im Pressehaus – erhältlich. Die erste Auflage umfasst 1250 Exemplare.

Mehr zum Thema Signierstunde mit TV-Koch Ein Kochbuch aus Achim für Achim Das 180 Seiten starke Kochbuch von Achimern für Achimer wird am 12. Oktober im Rathaus präsentiert, ... mehr »

Und davon waren die ersten bereits noch während der Präsentation im runden Achimer Ratssaal vergriffen. Rund 60 geladene Gäste ließen sich das Buch und die Hintergründe dazu erklären – und sie ließen es sich schmecken. Denn vier Gerichte, deren Anleitungen sich auch unter den rund hundert Rezepten im Buch „Achim kocht“ befinden, gab es für alle zum Probieren, um dem ersten Achimer Wettbewerb dieser Art einen würdigen Abschluss zu bereiten.

Das 180 Seiten starke Kochbuch „Achim kocht“, das der WESER-KURIER herausgibt, ist nun erhältlich. (Björn Hake)

Die kulinarischenGeheimnisse bereitwillig teilen

„Was ist der beste Koch ohne Rezepte“, sagte Achims Bürgermeister Rainer Ditzfeld, der vor allem die große Einsatzbereitschaft aller am Buch Beteiligten lobte, aber auch die Teilnehmer des Wettbewerbs, die bereitwillig ihre kulinarischen Geheimnisse nun mit anderen teilen. Dadurch, dass zu jedem Rezept auch dessen Urheber genannt ist und manche von ihnen auch auf einem Foto zu sehen sind, hat das Buch eine sehr persönliche Note. Und so waren schon beim ersten Durchblättern unter den Gästen diverse Ahs, Ohs und „Ach, guck mal an“ zu vernehmen. Man kennt sich in einer kleinen Stadt wie Achim eben.

Aus allen Einsendungen hatte eine Jury zehn Gewinner ermittelt, die zu der Präsentation eingeladen waren, jeweils ein Kochbuch bekamen und als Zettel im Lostopf die Chance hatten auf eine knallrote Kitchenaid-Küchenmaschine. Über die durfte sich schließlich Michael Albrecht freuen. Wie alle anderen, die ein Buch bekamen oder erwarben, nutzte er sofort die Chance auf ein Foto mit Sebastian Lege. Der unkomplizierte Lebensmittelexperte sagte da natürlich nicht nein und war gleich für jeden Spaß zu haben. Er ist sich sicher, „dass dieser Wettbewerb Dynamik in die Stadt bringt, denn über Essen wird immer und überall gesprochen“. Dass die Idee in Achim in der Tat gut angekommen ist, zeigte nun die Resonanz im Rathaus, wo Lege, der von seiner Mutter Ute begleitet wurde, auch nach dem offiziellen Teil der Veranstaltung noch zahlreiche Kochbücher signierte.

Die Jury, die aus Vertretern von diversen Institutionen bestand, hatte über Monate hinweg in wechselnden Lokalitäten die eingereichten Gerichte probiert und bewertet. Mal wurden sie von Profiköchen zubereitet, mal von denen, die die Rezepte eingereicht hatten. Mal in einer Kantine, mal in einer privaten Küche. Die Rezepte, die es ins Kochbuch geschafft haben, können nun vollen allen Achimern und Interessierten nachgekocht werden. Und zwar alle Geheimtipps, Kindheitserinnerungen und Familientraditionen der Achimer. Und die Bandbreite derer, die mitgemacht haben, war groß: Firmen, Kindertagesstätten, Vereine, Gastronomen, Mannschaften sowie Senioren- und Bürogemeinschaften haben ihre Vorschläge abgegeben – tatsächlich sind einige von ihnen mit persönlichen Geschichten verbunden.

Mehr zum Thema Wettbewerb „Achim kocht“ Kochbuch-Präsentation als krönender Abschluss Michael Albrecht ist der Gewinner der Küchenmaschine, die als Hauptpreis im Rahmen des Wettbewerbs ... mehr »

Die Fäden des Wettbewerbs liefen von Anfang an bei Anneke Luig von der Stadtverwaltung zusammen, die mit ihrer Idee zunächst Bürgermeister Ditzfeld überzeugen konnte und im WESER-KURIER den geeigneten Partner gefunden hat. Zunächst wurde Anneke Luig, die von Ditzfeld während der Präsentation scherzhaft als „Mutti von ,Achim kocht‘“ bezeichnet wurde, bei der Organisation des Wettbewerbs von Marktmeisterin Myriam-Yasmin Schulz und später von deren Nachfolgerin Janina Bochnig unterstützt. Auch der Achimer Food-Fotograf Thorsten Springer und Gisela Enders, Autorin des ACHIMER-KURIER, opferten viele Stunden, um zum Gelingen des Werkes beizutragen.

Für das Einsammeln der Rezepte wurden im Stadtgebiet Sammelboxen aufgestellt, außerdem konnten die Teilnehmer ihre Rezepte per E-Mail, über eine eigene Homepage und sogar via Whatsapp einsenden. Anneke Luig wollte von Anfang an etwas Verbindendes und etwas Bleibendes mit dem Wettbewerb und dem Kochbuch schaffen, das ab dem 19. Oktober als ein Stück Achim auch dauerhaft auf dem Wochenmarkt verkauft wird.