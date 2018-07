So stellt sich der Bauherr Wald & Welle den Blick aus der Vogelperspektive auf seinen Marissa- Ferienpark am Dümmer vor. 2021 soll alles fertig sein. (Visualisierung: GMS Vision)

Welcher Zeitpunkt wäre sinnfälliger für den Bau eines Ferienparks als die ­Ferien? Am 15. Juli sollen die Arbeiten auf dem alten Schoddenhof-Campingplatz am Ostufer des Dümmers in Lembruch beginnen. Und wie manche die Ferien kaum abwarten können, haben auch die Baufirmen schon mal los­gelegt: Mit den Erdarbeiten für ein erstes ­Appartementgebäude am Wasser war im Juni ohne Genehmigung begonnen worden. Es habe sich um einen Irrtum gehandelt, so stellt es Lars Mentrup, Bauamtsleiter der Samt­gemeinde Altes Amt Lemförde, auf Nachfrage dar.

Der auf 18 Hektar geplante Marissa Ferienpark Dümmer See soll 476 Ferienhäuser und -wohnungen umfassen, eingebettet in eine Die sieben Naturwelten genannte Gartenlandschaft. Den „Gesamt-Projektwert inklusive touristische Infrastruktur“ gibt die Wald & Welle GmbH als Bauherrin mit circa 150 Millionen Euro an. Drei Musterhäuser stehen ­bereits, im Jahr 2021 soll die Anlage fertiggestellt sein. Wellness, Spa, Gastronomie, Einzelhandel, Tagungsstätten, Wassersportmöglichkeiten, „Freizeit- und Indoor-Angebote“ sollen dafür sorgen, dass „sich das Resort schnell als ganzjährige Destination und Highlight“ etabliert.

Auch Bauamtsleiter Lars Mentrup traut dem Projekt große Strahlkraft zu – „über die Grenzen des Landkreises Diepholz hinaus“. Es werde mit Feriengästen aus einem Einzugsbereich von 300 Kilometern gerechnet. Landrat Cord Bockhop sprach beim symbolischen ersten Spatenstich am 20. Juni von einem „Leuchtturmprojekt“. Die noch fehlende Baugenehmigung für den ersten Bauabschnitt brachte er mit.

Ehe von Leuchttürmen die Rede sein konnte, sah es lange Zeit zappenduster aus für die touristische Entwicklung der östlichen Dümmer-Region. Dann machten kurzzeitig eher grelle Alphorn-Visionen von sich reden: In den 80er-Jahren sei das Schoddenhof-Gelände ein Vorzeigecampingplatz gewesen, sagt Lars Mentrup. Dann habe sich die Familie Schodde zurückgezogen und das Areal bis auf eigene Anteile an eine Firma in der Schweiz veräußert.

Zehn Jahre Stillstand

Deren Plan sei es gewesen, ein Schweizer Dorf am Dümmer zu errichten. Mit Holzbalkonen wie im Alpenland, „aber auch mit Grachtenlandschaften wie in Holland“, erinnert sich der Bauamtsleiter an „skurrile Ideen“, die „sehr kontrovers und emotional von der Politik diskutiert“ worden seien – und sich schließlich zerschlagen hätten. „Eine Bauleitplanung ist da nie eingeleitet worden“, sagt Lars Mentrup. Zehn Jahre lang habe Stillstand geherrscht, der Campingplatz lief weiter, und die Schweizer Firma sei an die dänische Gesellschaft Wald & Welle verkauft worden.

Vor vier, fünf Jahren war es dann so weit: Das Marissa-Ferienparkprojekt wurde erstmals an die Gemeinde Lembruch herangetragen. Auf Antrag der Samtgemeinde habe die Diepholzer Kreisverwaltung eine Teillöschung des Landschaftsschutzgebietes Dümmer vorgenommen, erläutert Lars Mentrup. „Der Löschungsbereich wird im Wesentlichen durch den vorhandenen Campingplatz sowie eine größere extensiv genutzte grünlandartige Fläche geprägt“, heißt es im Antrag von September 2013. Die betreffende Fläche ist gerade mal 8330 Quadratmeter groß, in Ufernähe gelegen und wichtig für den Park: In den Unterlagen ist von einer „Wiederbelebung des ehemaligen Campingplatzgeländes“ und von einem „neuen touristischen Hotspot am Dümmer“ die Rede.

Das Park-Konzept „nimmt den Trend zum Naherholungsurlaub in Deutschland auf“ und will den Feriengästen in den 253 freistehenden Häusern und den 36 Appartementhäusern mit insgesamt 223 Wohnungen viel bieten: Nicht nur „vermietungsoptimierte Grundrisse“ verheißen Kapitalanlegern „beste Rendite-Chancen“. Auch die vielen Feriengäste sollen etwas erleben. „Aus den umliegenden Metropolregionen hat der Marissa-Ferienpark ein Potenzial von über 20 Millionen Gästen“, wirbt Wald & Welle.

Ein Hafen für Sport- und Freizeitsegler

„Die besondere Bedeutung hinsichtlich der Erholungseignung basiert auf der vorhandenen Freizeitinfrastruktur“, so hatte es die Samtgemeinde in ihrem Änderungsantrag formuliert. Dazu zählen der Hafen für Sport- und Freizeitsegler an Norddeutschlands zweitgrößtem Binnensee, eine Windsurfeinsatzstelle, ein Hundestrand und ein Fuß- und Radweg auf dem Dümmerdeich. Bei dem Projekt werde „ein Großteil der Freizeitinfrastruktur erhalten“, lautete die Einschätzung. „Die landschaftsspezifische Wertigkeit bleibt ebenfalls nahezu vollumfänglich erhalten.“

Im Juni sei der vorhabenbezogene Bebauungsplan verabschiedet worden, bestätigt der Diepholzer Kreisrat Jens-Hermann Kleine. „Samt Durchführungsvertrag, der die Fertigstellungsfristen enthält“, ergänzt Lars Mentrup. Dass die Träger öffentlicher Belange eingebunden werden, sei ja „ein formalisiertes Verfahren“, sagt Kleine.

Umso mehr wundert sich Ulrich Thüre, Sprecher und stellvertretender Landesgeschäftsführer des Naturschutzbundes Deutschland (Nabu): „Bisher haben wir über Unterlagen keinerlei Informationen.“ Allerdings, das weiß auch er, reicht als Beteiligung die öffentliche Auslegung der Pläne. Dies sei in der Zeit vom 23. Januar bis zum 22. Februar 2017 geschehen, sagt Kreisrat Kleine. Inzwischen lägen weitere Bauanträge für den Park vor.

Unterdessen hat der Nabu „Kenntnis von einer vermutlich geplanten Strandaufspülung aus dem Dümmer“. Es gelte, „neben den anlage- und betriebsbedingten Auswirkungen auf das Naturschutzgebiet Dümmer die Umweltverträglichkeit umfassend zu prüfen“. Für Thüre ist vorerst klar: „Vor diesem Hintergrund ist von weiteren Baumaßnahmen ­abzusehen.