Nach der Kollision wurde das zerstörte Mittelstück der Friesenbrücke demontiert. (dpa)

Auch zweieinhalb Jahre nach der Zerstörung der Friesenbrücke bei Weener (Landkreis Leer) dauert das Ringen um den Wiederaufbau der von einem Frachtschiff gerammten Bahnbrücke über die Ems an. Zwar hatte das Bundesverkehrsministerium im Sommer die Übernahme von Mehrkosten zugesichert, die bei dem vom Land Niedersachsen gewünschten Teilneubau statt einer Reparatur entstehen. Da die Millionensumme aber noch nicht im Bundeshaushalt verankert ist, geht es jetzt um eine Deckelung der Finanzspritze aus Berlin.

Die Bahn fürchtet, auf möglichen Mehrkosten sitzen zu bleiben. Das Land bangt, dass der Teilneubau doch noch ins Wasser fällt, und der Bund will sich gegen eine mögliche Kostenexplosion absichern. Denn wie viel der Ersatz von Deutschlands längster Klapp-Eisenbahnbrücke durch eine moderne Drehbrücke, die große Schiffe auf der Ems leichter passieren können, am Ende kostet, ist unklar. Fest steht, dass die bisherige Finanzplanung eng kalkuliert ist.

50 Millionen Euro Kosten

Knapp 50 Millionen Euro soll der Teilneubau kosten, etwa 20 Millionen Euro mehr als eine Reparatur der Brücke, für die die Versicherung des Frachtschiffs mit vier Millionen Euro und mehrheitlich die Bahn einstehen. 15 Millionen Euro der Mehrkosten will der Bund übernehmen, fünf Millionen hat Niedersachsen als Zuschuss zugesagt. Darüber hinaus will das Land die Vorfinanzierung mit bis zu 30 Millionen Euro übernehmen. Was aber, wenn am Ende alles teurer wird?

Bei dem anstehenden Finanzierungsvertrag will der Bund eine sogenannte „Sprechklausel“ einfügen, die den Umgang mit möglichen Kostensteigerungen regelt. In überschaubarem Umfang sollen diese übernommen werden, für eine Kostenexplosion will der Bund aber nicht geradestehen. Insbesondere um den Inhalt der „Sprechklausel“ wird nun gerungen werden. Auch im Finanzierungsvertrag des Großprojekts Stuttgart 21 ist eine solche Klausel zum Umgang mit Kostenrisiken zu finden. Streit um Mehrkosten konnte die Regelung aber nicht verhindern.

Aber geht es nur ums Geld? Die Bahn hatte sich zunächst auf eine Reparatur der Brücke eingestellt, und schon knapp ein Jahr nach dem Unfall hieß es: „Wir haben die Vorentwurfsplanungen des 1:1-Ersatzes abgeschlossen.“ 2021 hätten die zwischen Leer und Groningen pendelnden Regionalzüge wieder über die Brücke rattern können. Dann aber kam der Vorstoß der Papenburger Meyer-Werft, doch besser eine Drehbrücke zu bauen, denn dann müsste das mittlere Brückenteil nicht mehr wie bisher für eine Überführung von Kreuzfahrtschiffen tagelang ausgehängt werden. Der Bahn schmeckt dieser Kurswechsel offenbar nicht. Sie plant dennoch mit der großen Variante.

Zweifel am Zeitplan

Niedersachsens Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) zweifelt am Zeitplan des Brückenbaus, der nach bisheriger Planung Ende 2024 fertig sein soll. „Ich bin gespannt, ob 2024 gehalten werden kann, weil derzeit über eine Neubewertung der gesamten Baumaßnahme nachgedacht wird“, so Althusmann. Die Planung der Bahn gestalte sich schwierig, weil die geplante Schwenkbrücke nach einem neuen Standard gebaut werden solle. Dabei werde voraussichtlich auch der Schwenkarm des Bauwerks versetzt, was das „ganze Planverfahren wahrscheinlich nochmal verzögern“ werde.

Unabhängig vom Gerangel um den Brückenbau haben Deutsche und Niederländer sich vor einigen Wochen auf eine Aufwertung der Grenzstrecke verständigt, für die die Niederländer sich seit Jahren stark machen. Nachdem die neue Brücke in Betrieb geht, soll zusätzlich zum Regionalzug alle zwei Stunden ein Eilzug fahren, der auf der Strecke eine halbe Stunde schneller unterwegs ist und bis Bremen durchfahren soll.

Bis es soweit ist, soll vom Sommer an eine Fähre für Fußgänger und Radfahrer als zeitweiliger Ersatz für die zerstörte Brücke über die Ems pendeln. Bahnreisende müssen weiterhin auf Busse umsteigen. Der Schienenersatzverkehr zwischen Leer und Groningen dauert an. Schiffe haben bis zum Beginn der Bauarbeiten freie Fahrt, denn das bei der Kollision zerstörte Mittelteil der Brücke wurde inzwischen demontiert.

In den Niederlanden sorgt die deutsche Endlosgeschichte um den Wiederaufbau der Friesenbrücke indes für Kopfschütteln. Wie die zuständige Verkehrsdeputierte der Provinz Groningen, Fleur Gräper, in der niederländischen Tagespresse erklärte, bleibe sie über die Dauer der Reparatur verwundert. „Ich kann nicht erklären, wieso das neun Jahre dauern muss.“