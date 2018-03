Zuckersüß präsentierten sich die Bergedorfer Faschingsfreunde auf ihrem Festwagen. (INGO MOELLERS)

Möglicherweise war es dem völlig verregneten Faschingsumzug im vergangenen Jahr geschuldet, dass einige Gruppen des großen Festumzugs in der Gemeinde Ganderkesee sich am Sonnabend ganz explizit das Thema Wetter auf ihre Fahnen geschrieben hatten. So zogen etwa die „Verrückten Weiber“ unter dem Motto „Pessimisten stehen im Regen, Optimisten tanzen über den Wolken“ um den Ring, und die „Racheengel“ hatten sich als Schneeengel mit kleinen Wattewolken ausstaffiert. Der Ortsverein Schlutter-Holzkamp-Hoyerswege widmete dem Thema Eis und Kälte gleich einen großen Festwagen, während die Paradiesvögel des „Zusammengewürfelten Haufens“ einen Gegenpol setzten und einen Hauch von „Karneval in Rio“ in die norddeutsche Tiefebene transportierten.

Insgesamt erlebten die 3650 Närrinnen und Narren im Umzug sowie mehrere zehntausend Besucher an der Strecke bei trockenem Wetter und Temperaturen um den Gefrierpunkt aber deutlich angenehmere Bedingungen als im Vorjahr. Und auch wenn sich Timo Vetter, Sprecher der Gemeinschaft Ganderkeseer Vereine (GGV), am Abend noch nicht auf eine genaue Besucherzahl festlegen wollte, dürften den Umzug deutlich mehr Faschingsfreunde an der Strecke verfolgt haben als im Vorjahr.

Um Punkt 14.14 Uhr setzte sich der Tross in Bewegung, nachdem Bürgermeisterin Alice Gerken den symbolischen Rathausschlüssel an das Prinzenpaar Lars I. (Hüneke) und Julia I. (Ewig) übergeben hatte. Zwar entsprach die Zahl von 104 Gruppen fast genau der des Vorjahres, insgesamt registrierten die beiden Umzugsleiter Andreas Vieluf und Ronalt Bachmann aber 15 völlig neue Gruppen. Einige davon aus Bremen, wo die Verantwortlichen (etwa beim Freimarktsumzug) verstärkt Werbung gemacht hatten.

Ebenfalls neu im Umzug war das Thema Weihnachten: Sowohl die „Seegurken“ als auch die Gruppe „Farmers & Friends“ hatten die roten Mäntel jahreszeitlich zweckentfremdet. Nur konsequent, dass sie auf ihren Wagen dann auch ausschließlich Weihnachtsmusik (wenn auch tanzbar aufgepeppt) spielten.

Beeindruckende Festwagen

Bei der Konkurrenz der großen Festwagen liegen die „üblichen Verdächtigen“ traditionell dicht beieinander. Diesmal jedoch dürfte die Landjugend Sandersfeld nur schwer zu schlagen sein. Mit ihrem Thema Jahrmarkt hat die Gruppe um Tammo Gramberg und Miriam Haverkamp in diesem Jahr einen der spektakulärsten Festwagen gebaut, der vielleicht überhaupt je beim Ganderkeseer Fasching um den Ring gezogen ist. Mit einem Riesenrad, einem Pferde-Karussell und einer überdimensionalen Popcorn-Tüte, aus der die Mitglieder der Gruppe Bonbons in die Menge warfen, hatten die Sandersfelder ihren Wagen mit viel Liebe zum Detail ausgestattet. Besonders interessant zu beobachten war, dass die Adelheider – auch immer für einen der vorderen Plätze bei den Festwagen gut – ihren Wagen nach dem gleichen Motto mit ganz ähnlichen Elementen gestaltet hatten, allerdings mit einer großen Glaskugel im Zentrum des Wagens optisch völlig anders aufbereitet. Ebenfalls vorn dabei sein dürften auch wieder die Bergedorfer Faschingsfreunde, die sich „zuckersüß“ präsentierten und an ihrem kunterbunten, mit tausenden Krepp-Rosen verzierten Lollipop-Wagen am Freitagabend bis spät in die Nacht geschraubt hatten.

Die Likörellis hatten sich in diesem Jahr als Vespa-Roller ausstaffiert. Im vergangenen Jahr hatte die Gruppe die Konkurrenz der Fußgruppen gewonnen. (INGO MOELLERS)

Tief fliegende Hausmänner und falsche Stewardessen waren bei der neuen Fluggesellschaft Hausmänn-Air zu erleben, und die „Bierbrigade“ hatte ein rollendes Baumhaus gebaut. Ihr Motto lautete: „Nur wer die Lieder des Waldes hört, kann die Geheimnisse des Faschings ergründen.“ Aktuelle politische Themen spielen beim Faschingsumzug in Ganderkesee traditionell keine Rolle.

Zufriedenes Fazit

Aber auch einige Fußgruppen beeindruckten wieder mit kreativem Einfallsreichtum: Nachdem die „Likörellis“ die Wertung im vergangenen Jahr mit Pinocchio-Figuren gewonnen hatten, kleidete sich die Gruppe diesmal als Vespa-Roller, und auch die Bremer Unicycler machten auf ihren Einrädern und in Vogel-Strauß-Kostümen eine gute Figur. Originell waren auch die „Fernbedienten Spacken“, die sich als Stehlampen gewandet hatten oder die Handball-Narren in ihren Wikinger-Outfits. In der Kategorie Fußgruppen mit Mottowagen (also solche Wagen, auf denen keine Personen mitfahren) dürften die „Spätzünder“ weit vorne landen, die eine Troll-Party um den Ring feiern. Der SV Urneburg hatte sich den Disney-Kultfilm „Die Eiskönigin“ als Thema gewählt, wobei die zahlreichen Olaf-Schneemänner natürlich auch wieder einen versteckte Anspielung auf das Thema Wetter darstellten.

Andreas Strodthoff, Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Ganderkesee, zog am Abend ein zufriedenes Fazit: „Wir haben nach dem Umzug zwar etwas mehr alkoholbedingte Fälle registriert, dafür hatten wir aber deutlich weniger Schnittverletzungen. Unter dem Strich war es bisher ein ruhigeres Jahr als 2017 – und das, obwohl wesentlich mehr Menschen an der Strecke waren.“