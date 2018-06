Lotto

Rotenburger knackt den Jackpot

Anna Zacharias

Rotenburg. Ein Mann aus dem Landkreis Rotenburg hat am Sonnabend einen Millionengewinn beim Lotto ergattert. Er gewann mit seinen sechs Richtigen und der Superzahl 7 insgesamt 3 433 497,20 Euro, wie die Toto-Lotto-Gesellschaft in Hannover am Montag mitteilte.