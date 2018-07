„Björn Thümler muss seine Blockadehaltung beim Thema Landarztquote dringend überdenken“, forderte am Donnerstag der Generalsekretär der SPD in Niedersachsen Alexander Saipa. Er spricht sich für eine Landarztquote aus, wie sie das CDU-regierte Nordrhein-Westfalen einführen will. Das sieht Thümler anders. Die Studierenden sollten seiner Ansicht nach erst später freiwillig entscheiden, ob sie geschaffene Anreize für einen Posten auf dem Land annehmen.