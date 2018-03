Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil. (dpa)

Auch die niedersächsische Arbeitsgemeinschaft Sozialdemokratischer Frauen (ASF) konnte Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) nicht mehr umstimmen. Ungeachtet des Appells der Genossinnen für den Internationalen Frauentag schlug die rot-schwarze Landesregierung am Dienstag den Reformationstag als neuen Landesfeiertag vor. Einstimmig billigte das Kabinett den Gesetzentwurf, der in Paragraf zwei den 31. Oktober als neuen Buchstaben h einfügt – zwischen Einheitstag am 3. Oktober und den beiden Weihnachtstagen. Die Novelle geht jetzt in die Verbandsanhörung, voraussichtlich im Mai stimmt dann der Landtag endgültig darüber ab. Die Koalitionsfraktionen von SPD und FDP haben zwar angekündigt, den Fraktionszwang in dieser Frage aufheben zu wollen. Eine Mehrheit für den 31. Oktober gilt aber so gut wie sicher.

Weil wies Kritik zurück

„Von allen Vorschlägen ist der Reformationstag der am besten geeignete“, meinte Weil in Hannover. „Die Reformation war eine Zäsur für Niedersachsen, eine Weichenstellung für Norddeutschland insgesamt.“ Alle anderen Alternativen – ob Tag des Grundgesetzes oder eben der Frauentag hätten diesen Bezug nicht vorzuweisen. Noch am Vortag hatten seine Parteifreundinnen von der ASF wie zuvor schon Landtagspräsidentin Gabriele Andretta (SPD) und Grünen-Fraktionschefin Anja Piel eindringlich für den Frauentag am 8. März plädiert: „Dies wird den Blick darauf lenken, dass es immer noch Benachteiligungen von Frauen in der Gesellschaft gibt und dass die Gleichberechtigung konsequent ausgebaut werden muss.“ Auf solche Argumente ging der Ministerpräsident gar nicht mehr näher ein; Weil sah sich vielmehr gezwungen, die geballte Kritik am Reformationstag zurückzuweisen.

Heftiger Widerstand kommt vor allem von den jüdischen Gemeinden. „Damit würdigt man ausgerechnet einen ausgewiesenen Antisemiten wie Martin Luther“, warnte Verbandsvorsitzender Michael Fürst mit Blick auf den umstrittenen Kirchenreformator. Auch die Katholische Kirche sieht dessen Wirken höchst zwiespältig, sie bevorzugt lieber eine Rückkehr zum nach der Deutschen Einheit abgeschafften Buß- und Bettag. Auch Weil sprach von „Licht und Schatten“ wegen der Ausfälle Luthers. Es sei aber nicht die Absicht der Landesregierung, den 31. Oktober zum „Luther-Jubeltag“ zu machen. Vielmehr biete der Reformationstag Chancen zur Versöhnung, meinte der Ministerpräsident. „Mein Wunsch wäre, aus Anlass dieses Tages darüber nachzudenken, wie wir miteinander tolerant und respektvoll umgehen können.“ Schon im vergangenen Jahr habe der – zunächst einmalige – Reformationstag seine „identitätsstiftenden Merkmale“ bewiesen.

Keine Insellösungen

Zudem dürfe es in Norddeutschland keine niedersächsische „Insellösung“ geben. Das Land sei insbesondere mit Bremen und Hamburg wirtschaftlich eng verflochten. „Mit einem Flickenteppich wären wir nicht gut beraten“, mahnte Weil. In den beiden Hansestädten und in Schleswig-Holstein haben sich die Parlamente mittlerweile für den Reformationstag ausgesprochen; in Mecklenburg-Vorpommern ist der 31. Oktober schon Feiertag.

Kirchen, Verbände und Gewerkschaften haben nun sechs Wochen Zeit, sich zu dem rot-schwarzen Gesetzentwurf zu äußern. Die Unternehmerverbände Niedersachsen lehnten den Feiertag als zu große Belastung für die Wirtschaft und Wettbewerbsnachteil bereits ab. DGB-Chef Mehrdad Payandeh begrüßte dagegen den Kabinettsbeschluss. „Nach den wochenlangen Debatten ist es nun gut, dass die Landesregierung endlich Fakten schafft.“ Ganz anders bewertete dies FDP-Fraktionschef Stefan Birkner. „Statt wie angekündigt eine ergebnisoffene Debatte zu führen, hat Ministerpräsident Weil seine hochgelobte Transparenz aus den Augen verloren und im Alleingang einen neuen Feiertag vorgeschlagen.“ Von einer „Missachtung des Parlaments“ und einer „vertanen Chance“ sprach auch der religionskritische Humanistische Verband. Der Reformationstag stehe für die Spaltung der Konfessionen und grenze den großen Teil der Menschen aus, „die sich nicht an religiösen Dogmen orientieren“.