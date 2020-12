Aktivisten von "Fridays for Future" protestieren mit Masken von Umweltminister Olaf Lies, Ministerpräsident Stephan Weil (beide SPD) und Wirtschaftsminister Bernd Althusmann (CDU) gegen die Klimapolitik der Landesregierung. Das neue Klimagesetz geht ihnen nicht weit genug. (Julian Stratenschulte / dpa)

So viel Applaus hat der SPD-Umweltminister Olaf Lies noch nie von der CDU im Landtag bekommen. Der Ressortchef konterte am Mittwoch die Kritik der Grünen am rot-schwarzen Klimaschutzgesetz mit dem süffisanten Hinweis, dass die beiden grünen Minister für Umwelt und Landwirtschaft in ihrer Regierungszeit von 2013 bis 2017 nichts hinbekommen hätten: „kein Klimagesetz, kein Naturschutzgesetz, kein Wassergesetz“.

Da gab es in den Sitzreihen des Koalitionspartners kein Halten mehr; frenetisch feierten die CDU-Abgeordneten den SPD-Mann – deutlich lauter als dessen eigene Parteifreunde. Die hatten wohl nicht vergessen, dass es vor allem Lies als damaliger Wirtschaftsminister war, der in der vergangenen Legislaturperiode die Ambitionen seiner beiden grünen Kollegen blockiert hatte. Außerdem war nicht jedem Genossen unbedingt zum überschwänglichen Feiern zumute. Drei mühsame Jahre hatte das Schnüren des rot-schwarzen Klimapakets gedauert; diesmal war es die CDU, die den allzu großen Eifer beim Bündnispartner bremste. So war die Aufnahme des Klimaschutzes als Staatsziel in die Landesverfassung zwischen den Großkoalitionären lange Zeit umstritten.

Heraus kam ein Kompromiss. „In Verantwortung auch für künftige Generationen schützt das Land das Klima und mindert die Folgen des Klimawandels“, heißt es künftig im neuen Artikel 6 c der Verfassung – direkt hinter dem Tierschutz. Eine von der SPD geforderte schärfere Formulierung, die von „negativen Folgen“ sprach, verhinderte die CDU aus Rücksicht auf die Belange der heimischen Industrie und Landwirtschaft.

„Das ist ein Offenbarungseid“, schimpfte Grünen-Umweltexpertin Imke Byl. Ihre Fraktion hatte einen Alternativentwurf mit einem strengen Klimavorbehalt vorgelegt, der klimaschädliche Gesetze von vornherein hätte verhindern sollen. Diesen lehnte nicht nur die Koalition, sondern auch die oppositionelle FDP als verfassungswidrig ab. „Sie verstoßen damit gegen Bundesrecht“, hielt deren Fraktionschef und Ex-Umweltminister Stefan Birkner den Grünen entgegen.

„Klimaschutz braucht Kapital und Akzeptanz“

Dank der großen Mehrheit von SPD und CDU schaffte die Verfassungsänderung dann bei der Abstimmung mühelos die vorgeschriebene Zwei-Drittel-Hürde. Im gleichen Atemzug beschloss die Koalition das dazugehörige Klimaschutzgesetz, das diverse Jahresziele festlegt: Bis 2040 soll Niedersachsen seinen Energiebedarf – zumindest „bilanziell“ – ausschließlich aus erneuerbaren Energien decken. Bis 2050 will das Land komplett klimaneutral sein, soll also der CO-2-Ausstoß auf Null reduziert sein. „Wir wollen nicht nur Energieland Nummer 1, sondern auch Klimaschutzland Nummer 1 sein“, betonte Ressortchef Lies. „Wir betreiben Klimaschutz mit Augenmaß, nicht ideologisch“, erklärte CDU-Fraktionsvize Martin Bäumer. Man müsse die Wirtschaft mitnehmen. „Klimaschutz braucht Kapital und Akzeptanz.“

Während der Landesverband Erneuerbare Energien von einem „Punktsieg für die niedersächsische Energiewende“ sprach, protestierten draußen vor dem Parlament einige junge Klimaschützer von „Fridays for Future“ gegen das aus ihrer Sicht völlig unzureichende Paket. Warum gebe es etwa kein Sanktionssystem bei Verstößen gegen die Vorgaben, fragten sie nach der Debatte den Umweltminister. „Ich verstehe eure Position“, zeigte dieser zwar Verständnis, blieb aber in der Sache bei seiner Haltung.

Drinnen im Landtag zweifelte FDP-Fraktionschef Stefan Birkner die Ökoenergie-Vorgaben der Regierung selbst für 2050 an. „Wo soll dieser Strom denn herkommen?“ Grünen-Frau Byl nannte dagegen die rot-schwarzen Zielzahlen „völlig überholt“, selbst die EU sei inzwischen ehrgeiziger. „Statt Vorreiter zu spielen, stecken Sie den Kopf in den Sand“, warf die Abgeordnete der Regierung vor. Um einem wirksamen Beitrag zum Stopp der Erderwärmung zu leiten, müsse Niedersachsen bis spätestens 2035 klimaneutral werden.

Hart ins Gericht ging Byl auch mit dem von Rot-Schwarz beschlossenen Maßnahmenpaket im Volumen von einer Milliarde Euro ins Gericht. Dieses bestehe zum größten Teil aus bereits laufenden Programmen. „Sie rechnen sich das schön.“ Absurd sei es insbesondere, daraus mit fünf Millionen Euro den Umzug der Forschungsstelle Küste von Norderney aufs Festland zu finanzieren. „Wollen Sie damit etwa zeigen, dass Sie angesichts des steigenden Meeresspiegels die Insel bereits aufgegeben haben?“