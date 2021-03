Boßeln ist ein friesischer Nationalsport. Neben den Friesen sind die deutschen Sinti und Roma, die dänische Minderheit in Schleswig-Hostein und das sorbische Volk in Sachsen und Brandenburg als Minderheiten anerkannt. (INGO WAGNER/DPA)

Niedersachsens Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) soll sich bei EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen für einen besseren Schutz nationaler Minderheiten wie der Friesen einsetzen. Die Föderalistische Union Europäischer Nationalitäten (FUEN), der Dachverband von 90 Organisationen aus 33 Staaten, will erreichen, dass Brüssel die Forderungen der Bürgerinitiative „Minority Safe-Pack“ zu Schutz und Förderung der kulturellen und sprachlichen Vielfalt in ein europäisches Gesetzespaket fließen lässt. Bisher weigert sich die EU trotz aller Voraussetzungen, den Vorstoß umzusetzen.

Die FUEN bittet Weil nun eindringlich, auf der Ministerpräsidentenkonferenz an diesem Donnerstag die als Gast zugeschaltete Kommissionspräsidentin zum Umdenken zu bewegen. „Damit würden Sie dazu beitragen, dass die Anliegen von mehr als einer Million Bürgerinnen und Bürger und der Minderheiten in Europa nicht verworfen werden“, schreibt die FUEN. In ihrem Brief, der dem WESER-KURIER vorliegt, verweist die Organisation auf die große Unterstützung für die Initiative im Bundestag sowie in den Landtagen von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Brandenburg.

In Deutschland sind vier Minderheiten anerkannt: Neben den Friesen sind dies die deutschen Sinti und Roma, die dänische Minderheit in Schleswig-Hostein und das sorbische Volk in Sachsen und Brandenburg. Die friesische Volksgruppe unterteilt sich in die Saterfriesen aus dem Saterland im Landkreis Cloppenburg und die Nordfriesen in Schleswig-Holstein. Als Regionalsprache ist zudem das Niederdeutsch, auch Platt genannt, geschützt.

Die Bundestagsabgeordnete Filiz Polat (Grüne) aus Bramsche fordert Weil ebenfalls zum Handeln auf. „Es fehlt an einem überprüfbaren und sanktionierbaren Schutzmechanismus für Minderheiten auf Ebene der Europäischen Union – auch und vor allem für unsere anerkannten Minderheiten in Niedersachsen. Diese Lücke muss endlich geschlossen werden.“ Der Ministerpräsident müsse daher eine klare Botschaft in Richtung von der Leyen senden.