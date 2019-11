Waffenfunde im Heidekreis

Rund 180 Granaten nach Fund von Chemiewaffenresten geborgen

Bei Munster liegen gefährliche Altlasten in der Erde. Was genau dort im Dethlinger Teich wartet, wissen die Behörden nicht. In den vergangenen Wochen haben sich die Funde gehäuft.