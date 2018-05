Trotz der eingeschränkten Freiheiten von Frauen bei den Islamisten wandele sich ihre Position und sie seien verstärkt in Missionierungskampagnen und logistische Unterstützung eingebunden.

Da in der Regel nicht angenommen werde, dass aus Syrien und dem Irak zurückgekehrte Frauen aktiv am Kampf beteiligt waren und sich in vielen Fällen keine Straftat nachweisen lasse, könnten Rückkehrerinnen häufig sofort wieder in der salafistischen Szene aktiv werden, sagte Brandenburger. Zudem kämen die Frauen oftmals mit Kindern zurück, an die sie ihr extremistisches Weltbild vermittelten. Deshalb sei es wichtig, auch Frauen mit Präventionsarbeit zu erreichen.

„Das klar zugeschnittene Rollenverständnis von Mann und Frau wird in der Szene selbst propagiert und ist fester Bestandteil des salafistischen Weltbildes“, sagte Brandenburger. „Und wir wissen, dass gerade diese eingrenzende Rolleneinteilung für junge Mädchen und Frauen auch als positiver Faktor für eine Radikalisierung hin zur islamistischen Ideologie wirkt.“ Allerdings sei diese verkürzte Sicht von männlichen Tätern und weiblichen Opfern in dieser Form nicht haltbar, meinte Brandenburger.

Nach Erkenntnissen des Verfassungsschutzes liegt die Zahl der Salafisten in Niedersachsen derzeit bei 880, rund zehn Prozent davon sind Frauen. Um die Prävention, auch mit Blick auf Frauen, kümmert sich die Kompetenzstelle Islamismusprävention in Niedersachsen, in der der Verfassungsschutz mitwirkt.

Angesichts einer steigenden Zahl gewaltbereiter Islamisten-Familien hat Niedersachsen bereits Maßnahmen zum Schutz der Kinder bis hin zu einer Inobhutnahme in Erwägung gezogen. Gemeinsam mit Bayern leitet Niedersachsen eine Arbeitsgruppe, die Möglichkeiten der Kinder- und Jugendhilfe im Umgang mit Kindern aus islamistisch-radikalisierten Familien untersucht. Für Jugendämter sollen Empfehlungen zur Früherkennung, Prävention und nötigenfalls auch für Eingreifmaßnahmen erarbeitet werden.

„Wir haben es hier inzwischen mit der sogenannten zweiten Generation der Salafisten zu tun: Radikalisierte junge Menschen gründen Familien, deren Kinder den Einflüssen ihrer radikalisierten Eltern ausgesetzt sind“, erklärte Sozialministerin Carola Reimann (SPD) kürzlich. „Damit stehen die Fachkräfte vor besonderen Herausforderungen.“ In Niedersachsen sind nach Polizeiangaben rund 15 Familien bekannt, bei denen die Behörden sich Sorgen um die Kinder machen.