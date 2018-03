Starker Ostwind sorgt auf einem Abschnitt der A27 zwischen Neuenwalde und Altenwalde für Sandstürme. Wegen schlechter Sicht wurde die Autobahn in beide Richtungen gesperrt. (NonstopNews / Tim Philipsen)

Seit Donnerstagmittag ist die Autobahn 27 zwischen den Anschluss-Stellen Neuenwalde und Altenwalde im Landkreis Cuxhaven in beide Richtungen gesperrt. Grund: Starker Ostwind sorgt dort für Sandstürme mit erheblichen Sichtbehinderungen.

Mehrere landwirtschaftliche Flächen liegen in dem Abschnitt der Autobahn. Der starke Ostwind wirbelt den Sand von den trockenen Feldern zu regelrechten Sandstürmen auf. Da die Sicht auf der Autobahn immer wieder zum Teil "gleich Null" ist, so ein Polizeisprecher auf Nachfrage des WESER-KURIER, wurden die Fahrspuren in beiden Richtungen für den Verkehr gesperrt.

Die Sperrung werde "mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" auch noch die ganze Nacht zu Freitag andauern. Es sei denn, der Wind höre plötzlich auf zu wehen. Doch das sei den Wettervorhersagen nach nicht zu erwarten.

Der Verkehr muss über die Landstraße 135 und anliegende Seitenstraßen ausweichen.