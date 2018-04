Dorfbewohner wollen Kneipe mit einer Genossenschaft retten

„Schankos“ Vermächtnis

Justus Randt

Handorf-Langenberg. An diesem Mittwochabend wird es sich entscheiden: Hat Handorf-Langenbergs Dorfkneipe „Zum Schanko“ eine Zukunft – oder ist der Ofen, voraussichtlich für immer, aus? „Wir rütteln abends am Sparschwein, dann wissen wir es genau“, sagt Maik Escherhaus, einer der drei Initiatoren im Ort, die den Fortbestand des wichtigen Treffpunkts sichern wollen. Dies ist der Stichtag, an dem Bewohner und Freunde der Idee durch den Kauf von Anteilen zu Gastronomie-Genossen werden und die Zukunft des Lokals mitbestimmen können.