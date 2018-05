Sie ist ein wahrer Schaumschläger, ein übel riechender Badezusatz, mit dem insbesondere die Ostfriesischen Inseln hadern: Die Schaum-Alge Phaeocystis globosa ist von April bis Mai in voller Blüte und vermiest den ersten Badegästen auf Norderney den Strandurlaub. Seit Wochen schon färbt sich die Nordsee in ein unschönes Gelbbraun und verbreitet noch dazu einen unangenehmen schwefelhaltigen Geruch. Für den niedersächsischen Landesbetrieb für Wasserwirtschaft- und Küstenschutz (NLWKN) in Norden ist die Algenblüte kein neues Phänomen, aber eins von derzeit „außergewöhnlichem Ausmaß“.

„Eine Konzentration in dieser Größenordnung wurde letztmals 2010 erreicht und seit Beginn der regelmäßigen Untersuchungen im Jahr 1985 lediglich neunmal überschritten“, erklärt Marc Herlyn von der NLWKN-Betriebsstelle Brake-Oldenburg. Der Biologe erklärt die ungewöhnliche Massenvermehrung mit optimalen Wachstumsbedingungen für die Algenart. Schuld daran seien die sommerlichen Witterungsbedingungen der vergangenen Wochen im Zusammenspiel mit den erhöhten Nährstoffeinträgen in die niedersächsischen Übergangs- und Küstengewässer.

Probeentnahmen des NLWKN an der Messstelle Norderney zeigen das ganze Ausmaß der Algenblüte. Dort wurden vor Pfingsten 19 500 Kolonien der Alge pro Liter Seewasser gemessen. Zum Vergleich: Zwischen 2014 und 2017 wurde ein Höchstwert von 9000 Kolonien pro Liter nicht überschritten. „Häufigkeit, Dauer und Intensität der Blüten haben während der letzten Jahrzehnte zugenommen“, weiß Herlyn.

Für den Menschen nicht gefährlich

Höchstwerte von 100 000 Kolonien pro Liter wurden aber bereits 1993 gemessen. Erstmals dokumentiert wurden die Schaum-Algen in der südlichen Nordsee bereits Ende des 19. Jahrhunderts.

Wenn der Schaum mit auflandigen Winden Richtung Strand treibt, neigt sich die Algenblüte bereits dem Ende. Die kugelförmigen eiweiß- und kohlehydrathaltigen Hüllen der Schaum-Algen-Kolonien lösen sich meist im Mai auf und bilden große Schaumteppiche an den Stränden, ganz so als hätte jemand zu viel Badezusatz ins Meer gekippt. Nach Angaben von NLWKN-Sprecher Achim Stolz geht die Schaumbildung inzwischen zurück: „Wir gehen davon aus, dass das Algenauftreten seinen Höhepunkt überschritten hat.“ Die jüngste Messung ergab einen Wert von etwa 3000 Kolonien pro Liter Seewasser.

Auch wenn die Algen für den Menschen nicht gefährlich sind, bringen sie das Ökosystem Wattenmeer aus dem Gleichgewicht. „Hauptursache sind die Nitrateinträge aus der Landwirtschaft“, erklärt NLWKN-Sprecher Achim Stolz auf Nachfrage. Der Nährstoff sickert mit der Gülle aus den Stallungen über die Felder in die Entwässerungsgräben und fließt letztlich in die Nordsee. Dort bietet Nitrat die ideale Nahrungsgrundlage für die Schaum-Alge. Im Zusammenspiel mit dem ruhigen Wetter und der intensiven Sonneneinstrahlung konnte diese ein enormes Wachstum entwickeln. Bis der Strand von Norderney wieder schaumfrei ist, wird es noch eine Weile dauern. Zur Hauptbadesaison jedenfalls, so die Prognose der Experten, wird der faulige Badezusatz wieder verschwunden sein.

Die Geruchsentwicklung rührt übrigens daher, dass die Alge eine flüchtige, organische Schwefelverbindung an die Umwelt abgibt. Ob die Schaumalge auch in Zukunft Probleme bereiten wird, hängt nicht nur vom Wetter, sondern auch davon ab, ob die neue Gülleverordnung des Landes Niedersachsen Wirkung zeigt. Der Wattenrat, ein Zusammenschluss unabhängiger kleiner Naturschutzverbände an der niedersächsischen Nordseeküste, verfolgt die üppige Algenblüte in diesem Frühjahr mit Sorge. Sprecher Manfred Knake aus Holtgast (Landkreis Wittmund) sieht die Vogelwelt durch den klebrigen Schaum in Gefahr: „Der Algenschaum kann für Jungvögel, die am Wattenmeer brüten, durch Verklebungen des Jugendgefieders zum Tode führen.“ Er fordert seit Jahren die Nitrateinträge aus der Landwirtschaft zu reduzieren, um empfindliche Ökosysteme wie das Wattenmeer besser zu schützen.