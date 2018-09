Der Werbeslogan auf einer inaktiven Leinwand: Graffiti-Künstler Tim aus Rotterdam zeigte, wie’s ausschauen kann. (Peter Mlodoch)

Hannover. Zumindest rein virtuell funktioniert es schon mal mit „Niedersachsen. Klar.“. Während der Media Night in Hannover „sprühte“ Graffiti-Künstler Tim aus Rotterdam mit einem drahtlosen Elektronik-Stift in Farbdosenform Landeswappen und Schriftzug auf eine interaktive Leinwand. Regierungssprecherin Anke Pörksen, die dem jungen Holländer die Vorlage per Tablet-Computer hingehalten hatte, war hin und weg von der großen Nähe zum Original. Wenige Minuten später war das Niedersachsen-Ross allerdings wieder verschwunden; der Sprayer hatte den Auftrag fürs nächste Motiv bekommen.

An Niedersachsens Autobahnen soll der knackige, aber auch oft belächelte Slogan ­irgendwann nachhaltig wirken. Mit „Niedersachsen. Klar“ in schwarz auf weiß will das Land künftig die Reisenden beim Grenzübertritt von Bremen, Hamburg, Nordrhein-Westfalen, Sachsen-Anhalt, Hessen und den Niederlanden willkommen heißen – frühestens ab Ende 2019. „Die voraussichtliche Zeitdauer für die Beschaffung inklusive Ausschreibung und Aufstellung der Schilder dürfte vorsichtig geschätzt etwa zwölf bis 15 Monate betragen“, teilte das Wirtschaftsministerium auf Anfrage des WESER-KURIER mit.

Verschiedene Varianten denkbar

Zu viel ist offenbar noch gar nicht klar: Die Verantwortlichen im Haus von Wirtschaftsressortchef Bernd Althusmann (CDU) und in der Staatskanzlei von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) zerbrechen sich den Kopf über das Drumherum der Tafeln. Die Varianten bewegen sich von bewusst minimalistisch über zusätzliche Grußformeln wie „Moin“ und „Tschüss“ bis hin zu angeblich auf Niedersachsen und seine Bürger passenden Adjektiven. Zur Auswahl stehen Klassiker wie „sturmfest“, „entspannt“, „weitläufig“ oder „vielfältig“. Wer wie welche Worte aussuchen darf, ist neben technischen Fragen ebenfalls noch ­offen. Muss ein Kabinettsbeschluss her, oder reicht der kurze Dienstweg mit einer Entscheidung der Verkehrsbehörde? Auch welches Ressort die Kosten für die knapp drei Dutzend Schilder von geschätzt rund 300 000 Euro trägt, muss noch geklärt werden. Bedenken über allzu viel Vielfalt gibt es natürlich auch. „Ein Autofahrer, der von Fulda oder Kassel nach Norden fährt, versteht ein Moin nicht unbedingt“, warnt ein Ministerialbeamter.

Mit den neuen Tafeln möchte das Land endlich seine betagten Begrüßungsschilder austauschen. „Immer eine gute Idee. Niedersachsen“ bekommen Reisende derzeit darauf zu lesen. Bei der Ausreise heißt es dann zum Abschied „Alles Gute! Niedersachsen“. Die 2007 vom damaligen FDP-Wirtschaftsminister Walter Hirche eingeführten Sets an den Autobahnen A 1, A 2, A 7, A 27, A 30 und A 31 sind längst verblasst, manche rosten vor sich hin, einige sind laut Straßenbaubehörde bereits „abgängig“, also schrottreif. „Autobahnschilder sind Visitenkarten des Landes. Wir wollen als Land für Besucher und Reisende einen guten Eindruck hinterlassen, deswegen sollen die zum Teil in die Jahre gekommenen Schilder ausgetauscht werden“, sagt ein Ministeriums­sprecher.

Eigentlich hätte der Ersatz schon seit zwei Jahren stehen sollen. Im September 2016 hatte Ministerpräsident Weil mit großem Brimborium Werbe-Claim „Niedersachsen. Klar.“ präsentiert. „Kurz und trocken, typisch norddeutsch eben, so ist unser Land, so sind unsere Menschen“, zeigte sich der ­Landesvater damals ganz entzückt vom Reklamespruch. Diesen hatte eine professionelle Agentur kreiert. 45 841,20 Euro kostete die Schöpfung von „klar“ den rot-grünen Haushalt. So ließ der Spott nicht lange auf sich warten. „Das ist wohl das teuerste Wort der Landesgeschichte“, spöttelte der damalige Oppositionsführer, CDU-Fraktionschef Björn Thümler. In der Folge betrieb die dann durch diverse Vergabeaffären geplagte rot-grüne Regierung die Verwendung nicht gerade enthusiastisch; neue Autobahnschilder genossen jedenfalls keine Priorität.

Seit zehn Monaten amtiert nun die Große Koalition aus SPD und CDU; Thümler ist zum Wissenschaftsminister aufgestiegen. Doch Rot-Schwarz traute sich nicht, das rot-grüne Erbe durch einen ganz neuen Slogan zu ersetzen. „Die Kosten dafür hätten wir doch keinem Bürger erklären können“, fügte sich ein Christdemokrat zähneknirschend. Freilich zeigen sich auch die neuen Regenten bei der Anwendung des Spruchs immer noch ziemlich zurückhaltend. Auf den Internetseiten der Ministerien ist „Niedersachsen. Klar“ zwar zu finden, ebenso auf Pressemitteilungen und Veranstaltungs-­bannern. Große Werbeplakate oder Zeitschriften-Anzeigen, mit denen Niedersachsen neben „klar“ auch seine sonstigen Vorzüge preist, sucht man jedoch bislang vergeblich. Dass nun der zaghafte Anlauf für neue Autobahnschilder eine Wende einläuten wird, mag kaum ein Koalitionär richtig glauben.