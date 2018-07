Gut gemeint, aber auch gut gemacht? Mit ihrem Gesetzesvorstoß will Niedersachsens Grünen-Fraktion die zunehmende Zweckentfremdung von Wohnraum eindämmen. Auch die SPD/CDU-Landesregierung tüftelt an ähnlichen Vorschriften. Das wird höchste Zeit. Es kann angesichts verzweifelter Wohnungssuchender nicht angehen, dass skrupellose Eigentümer Mietshäuser über Monate und Jahre leer stehen lassen, um nach Umwandlung oder Neubau satte Gewinne einstreichen zu können. Auch die dauerhafte gewerbliche Vermietung von Wohnungen an Touristen widerspricht eklatant der Sozialverpflichtung des Eigentums im Grundgesetz.

Fraglich ist allerdings, wie sich solcher Schindluder wirksam kontrollieren lässt. Es ist zu befürchten, dass Kommunen mit Wohnungsnot, ob Großstädte oder Inselgemeinden, mit den Genehmigungen schnell überfordert sein dürften. Im Zweifel schauen sie gar nicht richtig hin oder erteilen ihr Okay viel zu großzügig. Eine rechtliche Überprüfung der Praxis vor Ort sieht der grüne Gesetzentwurf jedenfalls nicht vor. Aber das kann Rot-Schwarz ja besser machen.