Mann prügelte am Bahnhof auf Opfer ein

Schläger nach Videoauswertung in Hannover festgenommen

Am Samstagmorgen hatte ein 40-Jähriger einen jungen Mann am Hauptbahnhof in Hannover brutal niedergeschlagen. Kameraaufnahmen führten bereits einen Tag später zur Festnahme des mutmaßlichen Täters.