In mehreren Wohnungen wurde Rauschgift gefunden. Die Ermittlungen richteten sich gegen zwölf Verdächtige. Gegen einen von ihnen wurde ein wegen anderer Delikte bestehender Haftbefehl vollstreckt. In einem Haus in Emmerthal seien die Ermittler auf eine professionell betriebene Cannabis-Plantage gestoßen, sagte der Polizeisprecher. In sieben weiteren Wohnungen entdeckten die Polizisten unterschiedlich große Mengen Marihuana, in zwei Objekten wurde „Kokain in nicht geringer Menge“ sichergestellt. Außerdem wurden Schreckschusswaffen sowie verbotene Gegenstände wie ein Schlagring und ein Elektroschocker entdeckt.