Noch ist unklar, ob der Schlick vor Cuxhavens Küste verklapptes Baggergut aus der Elbe ist oder ob das Watt so weich ist, weil sich so viele Muscheln dort eingraben. (Heiko Lossie/DPA)

Weicher Schlick ist nicht jedes Urlaubers Sache. Auch manche Ein-­heimischen sorgen sich angesichts der Schilder, die die Kurverwaltung seit Jahren zur Sommersaison an der Promenade aufstellt: „Schlick ist grundsätzlich ein natürlicher Bestandteil des Wattgebietes“, heißt es darauf. Genau das bezweifelt die Bürgerinitiative „Rettet das Cux-Watt“. Sie vermutet die Ursache der sich an Cuxhavens Küste ausbreitenden Schlickfelder in der Verklappung von Baggerschlick aus der Elbe.

Aushub aus der Fahrrinne nach Hamburg, der bei Neuwerk/Scharhörn verklappt werde, ströme „zu 100 Prozent“ zurück nach Cuxhaven, vermutet die Bürgerinitative. Was weiter draußen, im Neuen Lüchtergrund, verklappt werde, werde immer noch zu einem Drittel zurückgespült. „Wir haben darüber genügend Studien“, sagt Tanja Schlampp, die Sprecherin der Initiative. „Die Bundesanstalt für Wasserbau untersucht die Verdriftung, das hier ist eines der am besten untersuchten Gebiete. Und je weiter man Richtung Hamburg kommt, desto belasteter ist der Schlick.“

Großflächiger Algenteppich ist Beleg der Theorie

Wie zum Beleg ihrer Theorie sprießt ­aktuell ein großflächiger Algenteppich zwischen den Rettungsbaken drei und vier, rund drei Kilometer weit draußen, wo sich laut Tanja Schlampp auch bereits Schlickfelder gebildet haben. Für die Bürgerinitiative sind die Algen Beleg dafür, dass dort der Nährstoffeintrag durch schadstoffbelasteten verklappten Schlick besonders hoch ist.

„Andernfalls hätte sich die Algenblüte im ufernahen Bereich gebildet, da es dort wärmer ist“, sagt Tanja Schlampp. „Ich weiß, dass drei Kilometer weiter draußen unter anderem große Mengen Stickstoff und Phosphat, ­beides für Algenwachstum verantwortliche Stoffe, sowie Quecksilber, Kupfer, Zink und Arsen verklappt werden.“ Im vergangenen Jahr habe es dort „noch richtiges Sandwatt, kein Schlickwatt“ gegeben.

Mitarbeiter des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) mit Sitz in Norden haben sich diese Woche bei „turnusmäßigen ­Befliegungen des Gebietes“ selbst ein Bild von dem Algenteppich gemacht. Nach Auswertung der Eindrücke kommt der Landesbetrieb zu dem Ergebnis, dass die „Grünalgenentwicklung im Vergleich mit den Vorjahren eher verzögert“ eingesetzt und ein geringes Ausmaß habe. Zwischen Neuwerk und Sahlenburg sei das Watt Anfang Juli weitgehend algenfrei gewesen. Nur drei von Algen bewachsene Flächen von je circa sechs Hektar waren eingemessen worden.

Bestände sind deutlich angewachsen

Diese Woche sah die Sache schon ganz anders aus: Mittlerweile, teilt NLWKN-Sprecher Achim Stolz mit, seien die Bestände „sehr deutlich angewachsen“ – an der niedersächsischen Küste und auch im Duhner Watt. „So hat sich die betreffende Fläche im Duhner Watt während der vergangenen fünf Wochen von circa sechs Hektar auf circa 120 Hektar ausgedehnt.“

In den vergangenen 15 Jahren hätten die Grünalgenbestände in Duhnen und Sahlenburg im Durchschnitt eine Größe von etwa 25 Hektar gehabt – das sei im Vergleich zu anderen Wattgebieten eher wenig. Der größte dort beobachtete Algenteppich habe rund 500 Hektar gemessen. „In jedem Jahr wachsen die Algen an anderen Stellen“, sagt Stolz. „Ob ein direkter Zusammenhang mit möglichen Schlickeinträgen besteht, müsste gezielter untersucht werden.“

Die „Cux-Watt“-Gruppe vertritt bereits eine klare Position: „Wir fordern alle Verantwortlichen auf, der rasanten Zerstörung unseres Ökosystems Einhalt zu gebieten. Die Verklappung aus dem Elbe-Schifffahrtsweg und dem Hamburger Hafen vor unserer Haustür müssen unverzüglich eingestellt werden“, schreibt die Bürgerinitiative und weist darauf hin, dass bereits seit 2005 „in großen Mengen“ Schadstoffe in die Übergangs- und Küstengewässer eingebracht würden.

Für Klarheit soll ein Ende vergangenen Jahres auf Initiative der Bürgerinitiative gegründeter und beim Landkreis Cuxhaven angesiedelter Arbeitskreis Schlick sorgen, unter der Regie der Kreisrätin Babette Bammann. Bislang, sagt sie, habe es erst drei Treffen gegeben, das nächste stehe noch in diesem Monat auf dem Plan. „An der Nordseeküste bei Duhnen gibt es verstärkt Schlickfelder“, räumt Bammann ein, „das passiert aber seit Jahren immer wieder und an unterschiedlichen Stellen. Ob die Verklappung tatsächlich eine Rolle spielt, müssen wir mal sehen. Ich brauche dazu eine fachlich versierte Meinung, und die Ergebnissuche ist noch am Anfang. Wir müssen ganz offen an das Thema rangehen und herausfinden, ob wir überhaupt etwas machen können.“

Arbeitskreis will aktuellen Stand ermitteln

Jedenfalls, sagt Babette Bammann, unter anderem Dezernentin für Regionalplanung und Naturschutz, solle „das Ganze sachlich aufgearbeitet“ werden. Aufgabe des Arbeitskreises sei es, den aktuellen Stand zu ermitteln. Politik und Verwaltung, das Wasser- und Schifffahrtsamt, die Bürgerinitiative und auch die Nationalparkverwaltung seien eingebunden. Bislang sei unter anderem nach Planfeststellungsunterlagen für den Leitdamm gesucht worden. Das Bauwerk entlang der Fahrrinne sei vor Jahrzehnten verändert worden, indem Durchlässe geschlossen worden seien.

„Dadurch hat sich das westlich des Dammes gelegene Wattenmeer erhöht“, sagt der SPD-Politiker Uwe ­Santjer. Der Landtagsabgeordnete, ein original Cuxhavener Jung, hat sich Algen und Schlick von Tanja Schlampp zeigen lassen. Er hat den Eindruck, dass es „Veränderungen in der Beschaffenheit des Wattenmeeres“ gibt. „Vor Sahlenburg war das Watt oft weicher als vor Duhnen und Döse. Das ist heute nicht mehr so. Jetzt müssen wir herausfinden, ob es sich um ein natürliches Phänomen handelt. Das Umweltministerium hat jedenfalls keine Erkenntnisse über Zusammenhänge mit der Verklappung.“

Unterdessen steht fest: Es gibt Probleme mit den Schlickfeldern, weil Badegäste das allzu Weiche unangenehm finden oder, was auch nicht erst ein Mal vorgekommen ist, einsinken und von Rettungsdiensten befreit werden müssen. Ralf Hofmann-Kramer, der als Wattführer regelmäßig auch an den Seehundsbänken, sieben Kilometer vor Duhnen, mit Gästen unterwegs ist, vermutet auch, dass die ungewöhnlichen Temperaturen das Wachstum der Algen verstärkt hat.

Was den Schlick betrifft, hat der Wattführer aber eine ganz andere Erklärung. „Nach dem warmen Frühjahr gibt es so viele Herz- und Sandklaffmuscheln wie noch nie“, hat der 60-Jährige festgestellt. „Die graben sich jetzt zu Millionen ein.“ Und deshalb sei der Boden aufgelockert.

Zur Sache

Das sommerliche Wachstum im Watt

Schwerpunkte der Algenentwicklung sind nach Erkenntnissen der Wasserwirtschaft des Landes (NLWKN) die strömungs- und seegangsgeschützten Bereiche der Inselwatten Ostfrieslands. In erster Linie seien hoch gelegene Wattrücken betroffen. „Dort läuft das meist recht trübe Wasser nicht so hoch auf, und die Algen bekommen genug Licht für die Fotosynthese.“ Vor allem die „nach wie vor hohen Stickstoffeinträge in die Küstengewässer“ begünstigten das sommerliche Wachstum der Grünalgen im Watt.

In diesem Sommer sei das Wasser im Bereich des niedersächsischen Wattenmeeres außergewöhnlich klar, „sodass die Algen auch Flächen bewachsen können, die in anderen Jahren nicht genügend Licht abbekommen. Selbst in Prielen haben sich die Algen diesmal ausgebreitet“.

Einzelne Grünalgenbestände könnten „enorme Größe“ erreichen und mehr als 1000 Hektar messen. Der NLWKN überwacht und dokumentiert die sommerlichen Grünalgenbestände seit 1990 mit Beobachtungsflügen.