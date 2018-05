Wilhelm Peters auf seiner Miniaturbaustelle: Der Rentner baut niedersächsische Schlösser nach. Für die Marienburg brauchte er alleine über 4000 Stunden. (Fotos: Hauke-Christian Dittrich)

Salzgitter. „Nicht mehr lange, dann muss ich mir ein neues Schloss suchen.“ Wilhelm Peters ist Schlossherr und Baumeister in einem, aber auf seinem Dachboden wird es allmählich eng: Rot angestrichene Miniatur-Fensterrahmen, winzige Bänke im Innenhof des Schlosses und ein kleines Wappen über dem Eingangstor. Originalgetreu, mit viel Liebe zum Detail und viel Geduld baut der 71-Jährige in seinem Haus in Salzgitter-Lichtenberg niedersächsische Schlösser nach. Noch hat er das Schloss Celle in Arbeit, aber nicht mehr lange.

Egal ob Schloss Oelber, gerade mal acht Kilometer von zu Hause entfernt, Wolfenbüttel oder der Bergfried Salzgitter-Lichtenberg: Jedes Modell beginnt mit einem Plan an Peters‘ großem Zeichenbrett. „Zuerst brauche ich aber die Einwilligung der Eigentümer, deswegen gehe ich immer schon ein halbes Jahr vorher auf die Suche.“ Meistens baut Peters im Maßstab 1:32. Ausnahmen sind das Schloss Wolfenbüttel und erst recht das Schloss Marienburg. „Die sind im Maßstab 1:50“, sagt der gelernte Energieanlagenelektroniker. Vor allem das Modell des Welfenschlosses bei Pattensen wäre sonst einfach zu groß geworden. Schon im kleineren Format füllt es 2,6 Quadratmeter des Dachbodens, auf dem es zwischen Schlössern, Burgen und der Modelleisenbahn allmählich eng wird.

Mittlerweile hat Wilhelm Peters viele Hinweise und Tipps bekommen, welches Schloss nachbauenswert sei. „Inzwischen würde ich auch bis zu 400 Kilometer weit fahren“, sagt der eingefleischte Nordsee-Fan. Ob Landestrost in Neustadt, Etelsen, Hagenburg, Clemenswerth in Sögel oder Gödens in Sande – theoretisch kommen sie alle infrage als Baumeister Peters‘ nächstes Objekt. „Ich habe ich mich aber noch nicht festgelegt“, sagt er.

Vor rund zehn Jahren, als er in Rente ging, nahm er sich Schloss Oelber als erstes Großprojekt vor. „Da bin ich lange mit einem Maßband und dem Fotoapparat auf dem Gelände des Schlosses herumgelaufen, um alles zu vermessen.“ Es seien keine Pläne des Schlosses mehr erhalten gewesen. Dass Wilhelm Peters früher beruflich viel mit Zeichnungen zu tun hatte, kommt ihm bei seinem Hobby zu Gute. „Da muss man einen Blick für haben“, meint.

Schwer zu sagen, was ihn so fasziniert an dem 1867 fertiggestellten Original seines Favoriten: „Die Zinnen, Türme, Eingangstore, Terrassen, das Mauerwerk die Fenster – die Marienburg ist einfach imposant“, schwärmt Peters. Sie war besonders arbeitsaufwendig. Peters hat während der Arbeiten nachts manchmal von dem neugotischen Bau geträumt: Das berühmte Schloss Neuschwanstein „sieht schlimm aus“, sagt Peters zum Vergleich des Schwierigkeitsgrades, „aber die Marienburg ist ein Koloss dagegen.“

Auch an die Wartburg in Eisenach hat er schon mal gedacht. „Es kann ruhig groß und kompliziert sein, da habe ich überhaupt keine Hemmungen mehr.“ Was kann nach dem Welfenschloss schon noch schiefgehen. Durch Zufall kam er in Kontakt mit der Verwaltung.

Ernst August von Hannover habe ihm sogar ein Dokument ausgestellt, damit er die Baupläne einsehen durfte und mit dem Nachbau beginnen konnte. 30 alte Zeichnungen standen als Grundlage zur Verfügung. „Die habe ich fast ein Vierteljahr lang maßstabsgerecht umgezeichnet, ich war 15 Mal dort und habe 500 Fotos gemacht. Dann habe ich drei Jahre lang gebaut“, erzählt er. „Als ich fertig war, musste ich die Pläne wieder an die Schlossverwaltung zurückgeben – aus Sicherheitsgründen.“

Insgesamt hat Wilhelm Peters 4150 Stunden lang an der Marienburg gearbeitet. Woher er das so genau weiß? „Ich habe eine Uhr, die beginnt zu laufen, wenn ich das Licht anschalte“, beschreibt er eine Art Betriebsstundenzähler, wie Traktoren oder Bagger ihn haben. In Peters Werkstattkeller wird damit die Handarbeitsdauer gemessen. „Ich kaufe nichts fertig, baue alles selbst“, sagt er. „Ich gucke immer im Internet, aber ich kaufe nur im Geschäft.“ Die Modell-Dachpfannen beispielsweise bestehen aus Pulver, zu dem Peters die 100 Jahre alten Dachpfannen eines ehemaligen Bauernhofes zermahlen hat. „Das habe ich dann durch einen Damenstrumpf gesiebt und damit einen Millimeter dick die Dächer beschichtet. Genau so habe ich es mit dem Schiefer für die Zinnen gemacht. So hat alles die originale Farbe.“

Im Moment widmet sich der Modellbauer wieder ganz dem Schloss Celle. Es wird voraussichtlich im kommenden Frühjahr fertig. Die Materialbeschaffung ist oft aufwendig. „In Salzgitter ist das schwierig, aber wir fahren öfter nach Hannover, Braunschweig oder auch mal nach Berlin.“ Besonders dünnen Messingdraht, Balsaholz oder zum Beispiel in vier Schichten verleimtes Buchenholz, Minisägeblätter, „so etwas ist schwer zu bekommen“, sagt Peters, doch er lässt sich von derlei Widrigkeiten nicht beirren: „So lange ich lebe, werde ich bauen.“

Seine Frau Margit übrigens freut sich über die Bautätigkeit ihres Mannes. Nicht nur, weil sie offensichtlich Freude daran hat, die Homepage (www.exklusiv-modellbau.com) zu pflegen. „Ich bewundere jeden Tag die Ausdauer und die große Leidenschaft die mein Mann an den Tag legt, um sein Hobby, den Modellbau, auszuleben“, sagt die Ehefrau.

Margit Peters obliegt auch die Buchführung für jede der Miniaturbaustellen. „Falls doch mal jemand eines kaufen will“, sagt der Schlossherr, „die Leute haben ja keine Vorstellung von den Kosten.“