Vielerorts sorgte Glatteis für rutschige Straßen und führte zu Unfällen. Störungen gab es auch im Bahnverkehr im Harz.

Im Landkreis Peine sorgten starke Schneeverwehungen für Unfälle und gesperrte Straßen. Einige Fahrer landeten mit ihren Autos auf Feldern und in Straßengräben oder prallten gegen Bäume. Mindesten vier Menschen erlitten Verletzungen. Allein am Sonnabend kam es zu 19 witterungsbedingten Unfällen. Im Landkreis Wolfenbüttel wurden ein 37 Jahre alter Mann schwer und zwei Frauen leicht verletzt.

Bäume knicken um

Auf der Autobahn 7 sorgten Schneeverwehungen am Sonnabend für starke Behinderungen. Wegen des Fahrbahnneubaus seien an vielen Stellen die Büsche entfernt worden, die sonst den Schnee aufhalten, teilte die Polizei mit. Am Sonntag gab es nur noch leichte Störungen, die A 7 war weitgehend frei. Im Landkreis Rotenburg knickten am Sonnabend wegen der starken Böen etliche Bäume um und stürzten zum Teil auf Fahrbahnen.

Im Harz kam es nach starkem Schneefall zu mehreren Unfällen. In Clausthal-Zellerfeld im Kreis Goslar wurde daraufhin eine Straße mehrere Stunden lang gesperrt. Räumfahrzeuge waren durchgehend unterwegs, um die Straßen vom Schnee zu befreien. Die Polizei im Oberharz warnte vor Schneeverwehungen. „Winterreifen sind Pflicht! Fahren Sie vorsichtig.“ Am Sonntag entspannte sich die Situation, nur auf den Nebenstraßen lagen noch größere Schneemengen. Auf dem Brocken herrschten am Wochenende eisige Temperaturen. Am Sonntag lag die gefühlte Temperatur laut Wetterwarte wegen des „Windchill-Effekts“ bei fast minus 50 Grad.