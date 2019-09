Zum Abschuss einzelner Problemwölfe kann sich Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine Zusammenarbeit mit der Jägerschaft vorstellen. (Berg/DPA)

Eher beiläufig nannte Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies (SPD) eine recht neue Zahl: 24 Wolfsrudel tummeln sich mittlerweile in Niedersachsen, erklärte der Ressortchef am Donnerstag im Landtag. Im August, so listet es das aktuelle Monitoring der Landesjägerschaft auf, seien nahe Garlstorf in der Lüneburger Heide drei Welpen in eine Fotofalle getappt – womit Rudel Nummer 24 bestätigt sei. 230 Wölfe sind es danach insgesamt in Niedersachsen.

Ansonsten blieb Lies in der von der FDP-Fraktion beantragten Fragestunde so manche Antwort schuldig. Vor allem konnte er nichts zum Verbleib des Rodewalder Rüden sagen. Seit Monat für Monat die Abschussgenehmigung verlängert wird, scheint der Problemwolf wie vom Erdboden verschwunden zu sein. Der Ausweg, andere Tiere dieses Rudels zu entnehmen, um weitere Schafsrisse zu verhindern, ist nach geltender Rechtslage verbaut. Jetzt warte man dringend darauf, dass der Bund das Naturschutzgesetz ändere, sagte der Minister. Die Novelle, die laut Lies in der nächsten Woche im Bundeskabinett auf der Tagesordnung steht, soll ein Fütterungsverbot für Wölfe festschreiben und Ausnahmen zum Abschuss der unter strengem Naturschutz stehenden Raubtiere erweitern. Eine Entnahme von Rudel-Mitgliedern ist danach so lange möglich, bis es keine Attacken auf Weidetiere mehr gibt.

Für den Landesminister genügt das trotzdem nicht. „Der Handlungsbedarf ist größer als das, was der Bund bereit ist zu ändern“, kritisierte Lies, der selbst für eine Aufnahme des Wolfes in das Jagdrecht plädiert. Zudem müsse man überlegen, den bislang aufwendigen Prozess für die Bewilligung von Zuschüssen für Schutzzäune deutlich zu vereinfachen. Laut Ministerium liegen bislang 508 solcher Anträge vor, davon sind allerdings erst 116 bewilligt und 100 ausgezahlt worden. „Das grenzt an Arbeitsverweigerung“, schimpfte FDP-Agrarexperte Hermann Gruppe. „Vorzuweisen hat Minister Lies keinen einzigen Erfolg. Die Zahl der Entnahmen liegt bei null, die der lange versprochenen Ausstattung mit Sendern ebenso.“