Am Dienstagabend gegen 18.40 Uhr wurden die Schottersteine von einem Regionalexpress überfahren, der mit einer Geschwindigkeit von 140 Kilometern pro Stunde fuhr. Wie die Polizei mitteilte, wurde der Zuge dabei beschädigt: Tacho und Türsicherung fielen aus; der Lokführer musste die Weiterfahrt nach Osnabrück in Bremen abbrechen. Rund 350 Fahrgäste mussten deshalb auf andere Züge umsteigen.

Der gefährliche Eingriff in den Bahnverkehr ereignete sich am Ortsrand von Sandhausen in Höhe der Straße "Am Heuweg". An der Elektronik des RE 4465 entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro. Hinzu kommen die Kosten für das Aussetzen des Zuges in noch unbekannter Höhe.

Bereits am Sonntagabend hatten unbekannte Täter zur gleichen Uhrzeit im selben Streckenabschnitt Steine auf die Gleise gelegt, die ebenfalls von einem Zug überfahren wurden. Eine Anwohnerin sah, wie zwei unbekannte Personen die Tür der Lärmschutzwand geöffnet hatten und flüchteten.

Bei einer anschließenden Streckenüberwachungen wurden die Täter nicht ermittelt. Die Bundespolizeiinspektion Bremen bittet um Zeugenhinweise unter der Telefonnummer (0421) 162 995. (wk)