So soll es sein. Angesichts der Corona-Krise wurden die Schützenfeste dieses Jahres aber vielerorts abgesagt. Das Foto zeigt König Dieter Kathmann und Königin Michaela Borchers beim Twistringer Schützenfest im vergangenen Jahr. (Vasil Dinev)

Landkreise Osterholz/Rotenburg. Sie zählen zum Kulturgut der Region, in diesem Jahr wird man auf sie aber weitgehend verzichten müssen. Wie viele andere Veranstaltungen auch, fallen die Schützenfeste der Corona-Krise zum Opfer. In diesen Wochen sollten die ersten dieser Traditionsfeste beginnen, angesichts der Kontakteinschränkungen und Veranstaltungsverbote blieb den Organisatoren aber nichts anders übrig, als die Planungen einzustellen. Allein im Bereich des Bezirksschützenverbandes Osterholz, der Vereine in den Landkreisen Osterholz, Rotenburg sowie in Bremen-Nord zu seinen Mitgliedern zählt, sind bislang etwa zwei Drittel der 28 in diesem Jahr geplanten Schützenfeste gestrichen worden. Weitere dürften folgen.

Diese Konsequenz ist ganz im Sinne des Vorsitzenden des Bezirksschützenverbandes, Hartmut Suhling: „Es ist eine Bitte an alle herausgegangen, dass auch die übrigen Vereine überlegen sollten, sich solidarisch zu erklären und das Schützenfest in der gewohnten Form ausfallen zu lassen“, so Suhling gegenüber unserer Redaktion. Denn selbst wenn es in einigen Wochen vielleicht möglich wäre, ein Schützenfest durchzuführen, ergäbe sich innerhalb des Bezirks kein homogenes Bild mehr, so Suhling. Vor allem aber sei das Abstandsgebot hinderlich. Das Beisammensein und die Gemütlichkeit seien die Hauptargumente zur Durchführung eines Schützenfestes. Sei das nicht möglich, ergäbe das Fest keinen Sinn mehr.

Immerhin: Abgesehen vom Traditionsbruch entsteht den Vereinen offenbar kein Schaden. Sie konnten die Feste absagen, bevor Kosten entstanden sind, die amtierenden Königshäuser werden einfach noch ein weiteres Jahr im Amt bleiben, ohne zusätzliche Pflichten zu haben. Die Vereine werden die Krise also überstehen, so Suhling: Er prognostiziere, dass keiner auf der Strecke bleibt.