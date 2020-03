Medizinisches Personal ist auf Schutzkleidung angewiesen, um sich nicht mit dem Coronavirus zu infizieren. (Michael Cooper/PA Wire/dpa)

Wieder sind Schutzmaterialien gegen das grassierende Coronavirus aus einer Klinik gestohlen worden. Wie das niedersächsische Wissenschaftsministerium mitteile, sind am Sonntag große Mengen an Desinfektionsmittel und Schutzmasken aus der Medizinischen Hochschule in Hannover (MHH) gestohlen worden.

Der niedersächsische Wissenschaftsminister Björn Thümler (CDU) äußerte sich entsetzt: „Dieser feige Diebstahl gefährdet die Menschen, die ihre eigene Gesundheit für unser aller Gesundheit jeden Tag aufs Neue aufs Spiel setzen. Und er gefährdet die Gesundheit der Patientinnen und Patienten.“

Die Diebe sollen 40 Liter Flächendesinfektionsmittel, 100 Masken der Schutzklasse FFP2, 500 Mund-Nasenschutz-Masken sowie 150 Schutzbrillen erbeutet haben.

